به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه هماهنگی مدیران باشگاه‌های لیگ برتر با محوریت تعیین تکلیف ادامه مسابقات برگزار شد و در نهایت حاضران به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه رقابت‌های لیگ برتر پس از پایان رقابت‌های جام جهانی از سر گرفته شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این سناریوهای مختلفی برای زمان‌بندی ادامه لیگ مطرح بود.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، موضوع معرفی نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس توافق اولیه، مقرر شد تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلسه‌ای با وزیر ورزش و جوانان انجام شود.

طبق بررسی‌های انجام‌شده، گزینه‌های مختلفی برای تعیین نمایندگان ایران در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به معرفی تیم‌های اول تا سوم جدول یا اعمال فرمول‌های جایگزین اشاره کرد؛ موضوعی که قرار است پس از جمع‌بندی نهایی با نظر وزارت ورزش مشخص شود.

بر این اساس، تعیین تکلیف نهایی سهمیه‌های آسیایی فوتبال ایران به تصمیم مشترک مدیران فوتبال و مسئولان وزارت ورزش موکول شده است.

