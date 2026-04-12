داور بازی تراکتور و شباب الاهلی معرفی شد

به گزارش ایلنا، تقویم لیگ نخبگان آسیا به حساس‌ترین ایستگاه خود در مرحله یک‌هشتم نهایی رسیده است؛ جایی که تراکتور ایران و شباب‌الاهلی امارات باید روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه، از ساعت ۱۸ در ورزشگاه بی‌طرف شهر جده عربستان به مصاف یکدیگر بروند.

این مسابقه که حکم فینالی زودهنگام را برای سرخ‌پوشان تبریزی دارد، مسیر رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی را هموار می‌کند؛ برنده‌ی این پیکار در دور بعدی که به صورت متمرکز در خاک عربستان دنبال خواهد شد، باید رودرروی بوریرام تایلند، غول نوظهور شرق آسیا، صف‌آرایی کند.

در همین راستا، صفحه خبری معتبر «UAE Sport News» در شبکه اجتماعی X فاش کرد که کمیته داوران AFC، مسئولیت سنگین قضاوت این دیدار پربرخورد را به «آراکی یوسوکه» داور سرشناس ژاپنی سپرده است. انتخاب یک قاضی از شرق قاره برای این نبرد غرب آسیا، نشان از حساسیت بالای مسابقه و تلاش برای اجرای بی‌نقص عدالت در زمین مسابقه دارد.

اهمیت این تقابل برای نماینده ایران فراتر از یک صعود معمولی است. تراکتور در شرایطی پا به مستطیل سبز جده می‌گذارد که علاوه بر رویاپردازی برای حضور در مراحل نهایی، بار سنگین حفظ سهمیه باشگاهی ایران در رنکینگ آسیایی را نیز بر دوش می‌کشد. شاگردان ربیعی به خوبی می‌دانند که هر نتیجه‌ای جز پیروزی، نه تنها به منزله وداع با جام خواهد بود، بلکه می‌تواند جایگاه فوتبال ایران را در جدول توزیع سهمیه‌های فصل آینده به خطر بیندازد. حالا همه‌چیز مهیای یک نبرد تمام‌عیار است تا مشخص شود آیا تراکتور می‌تواند از سد حریف متمول اماراتی عبور کند یا خیر.

انتهای پیام/