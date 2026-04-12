قلعه نویی: به دنیا پیام اقتدار دادیم

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی بلافاصله پس از بازگشت از اردوی ترکیه، با حضوری غافلگیرکننده در جمع پرشور مردم قائم‌شهر، در تجمعی صمیمانه و میهن‌پرستانه به گفتگو با اهالی این شهر پرداخت.

قلعه‌نویی با اشاره به برگزاری اردوی گذشته تیم ملی گفت: حضور تیم ملی در اردوی اخیر سه پیام داشت؛ پیام اقتدار، پیام مظلومیت ایران و پیام ورزشی تا نشان دهیم در هر شرایطی در بازی‌ها حضور داریم.

او تاکید کرد: از تک تک مردم ایران و مسؤولان کشورم تشکر می‌کنم که بیش از 40شب پای کار ایستادند و این اقتدار را به دنیا ثابت کردند.

سرمربی تیم ملی ایران اضافه کرد: امیدوارم مسؤولان قدر این مردم را بدانند و هموطنانم پس از این جنگ، بهترین زندگی را از هر نظر داشته باشند. ان‌شاالله خدا و اهل‌بیت(ع) کمک کنند تا به آبروی حضرت زهرا(س)، ما از این پیچ هم بگذریم.

انتهای پیام/