قلعه نویی: به دنیا پیام اقتدار دادیم

سرمربی تیم ملی فوتبال امیدوار است بعد از اتمام جنگ، زندگی مردم بهبود پیدا کند.

به گزارش ایلنا، سرمربی تیم ملی بلافاصله پس از بازگشت از اردوی ترکیه، با حضوری غافلگیرکننده در جمع پرشور مردم قائم‌شهر، در تجمعی صمیمانه و میهن‌پرستانه به گفتگو با اهالی این شهر پرداخت.

قلعه‌نویی با اشاره به برگزاری اردوی گذشته تیم ملی گفت: حضور تیم ملی در اردوی اخیر سه پیام داشت؛ پیام اقتدار، پیام مظلومیت ایران و پیام ورزشی تا نشان دهیم در هر شرایطی در بازی‌ها حضور داریم.

او تاکید کرد: از تک تک مردم ایران و مسؤولان کشورم تشکر می‌کنم که بیش از 40شب پای کار ایستادند و این اقتدار را به دنیا ثابت کردند.

سرمربی تیم ملی ایران اضافه کرد: امیدوارم مسؤولان قدر این مردم را بدانند و هموطنانم پس از این جنگ، بهترین زندگی را از هر نظر داشته باشند. ان‌شاالله خدا و اهل‌بیت(ع) کمک کنند تا به آبروی حضرت زهرا(س)، ما از این پیچ هم بگذریم.

