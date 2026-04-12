ادعای عجیب پرسپولیس/ هزینه تیم ملی و قهرمانی استقلال

به گزارش‌ خبرنگار ایلنا، آخرین جلسه برای بررسی وضعیت چگونگی برگزاری مسابقات لیگ دقایقی دیگر برگزار خواهد شد و تیم‌های موافق و مخالف آن به اعلام نظرت خود خواهند پرداخت.

در این میان اخبار رسیده به خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد باشگاه پرسپولیس در صورت توقف مسابقات و اعلام قهرمانی استقلال و خالی ماندن دست این باشگاه از سهمیه آسیایی موضع تندی علیه سازمان لیگ و فدراسیون اتخاذ خواهد کرد.

پرسپولیسی‌ها که همانند چند تیم دیگر بالا جدولی هزینه سرسام آوری را این فصل متحمل شده‌اند، نمی‌خواهند همانند لیگ قبلی دست‌شان بار دیگر‌ از قهرمانی و سهمیه کوتاه بماند؛ اینبار البته بدون به پایان رسیدن مسابقات و با اعلام فدراسیون فوتبال!

آنها البته در محافل خصوصی ادعای عجیبی را مطرح کرده‌اند؛ ادعای پرداخت هزینه‌های سفر تیم ملی به ترکیه توسط تاجرنیا و باشگاه استقلال و اکنون تلاش این فدراسیون برای لغو قطعی مسابقات و اعلام قهرمانی این باشگاه!

برخی افراد در این باشگاه مدعی‌اند تاجرنیا فصل آتی را در این باشگاه حضور ندارد و اکنون به واسطه خوش‌خدمتی‌اش به فدراسیون و تیم ملی، در آستانه دریافت قهرمانی قرار گرفته تا اینچنین از فشارها خلاصی یابد!

باید دید ماحصل جلسه کنونی چه خواهد بود و در صورت اعلام قهرمانی احتمالی استقلال، مسوولی از پرسپولیس به صورت صریح به این موضوع مطرح شده، اشاره خواهد کرد؟

