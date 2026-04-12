همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای عجیب پرسپولیس/ هزینه تیم ملی و قهرمانی استقلال
پرسپولیسی‌ها علیرغم فاصله هفت امتیازی تا صدر جدول در فاصله هشت هفته به پایان فصل، از اعلام قهرمانی احتمالی استقلال به شدت گله دارند.

به گزارش‌ خبرنگار ایلنا، آخرین جلسه برای بررسی وضعیت چگونگی برگزاری مسابقات لیگ دقایقی دیگر برگزار خواهد شد و تیم‌های موافق و مخالف آن به اعلام نظرت خود خواهند پرداخت.

در این میان اخبار رسیده به خبرنگار ایلنا نشان می‌دهد باشگاه پرسپولیس در صورت توقف مسابقات و اعلام قهرمانی استقلال و خالی ماندن دست این باشگاه از سهمیه آسیایی موضع تندی علیه سازمان لیگ و فدراسیون اتخاذ خواهد کرد.

پرسپولیسی‌ها که همانند چند تیم دیگر بالا جدولی هزینه سرسام آوری را این فصل متحمل شده‌اند، نمی‌خواهند همانند لیگ قبلی دست‌شان بار دیگر‌ از قهرمانی و سهمیه کوتاه بماند؛ اینبار البته بدون به پایان رسیدن مسابقات و با اعلام فدراسیون فوتبال!

آنها البته در محافل خصوصی ادعای عجیبی را مطرح کرده‌اند؛ ادعای پرداخت هزینه‌های سفر تیم ملی به ترکیه توسط تاجرنیا و باشگاه استقلال و اکنون تلاش این فدراسیون برای لغو قطعی مسابقات و اعلام قهرمانی این باشگاه!

برخی افراد در این باشگاه مدعی‌اند تاجرنیا فصل آتی را در این باشگاه حضور ندارد و اکنون به واسطه خوش‌خدمتی‌اش به فدراسیون و تیم ملی، در آستانه دریافت قهرمانی قرار گرفته تا اینچنین از فشارها خلاصی یابد!

باید دید ماحصل جلسه کنونی چه خواهد بود و در صورت اعلام قهرمانی احتمالی استقلال، مسوولی از پرسپولیس به صورت صریح به این موضوع مطرح شده، اشاره خواهد کرد؟

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
