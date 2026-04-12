چرا پرسپولیس تشنه بازگشت به میدان است؟

به گزارش ایلنا، در حالی که غبار تردید بر سر ادامه بیست و پنجمین دوره لیگ برتر سایه افکنده، اردوگاه سرخ‌پوشان پایتخت به کانون اصلی پافشاری برای از سرگیری رقابت‌ها تبدیل شده است. این اشتیاق بی حد و حصر مدافع عنوان قهرمانی، ریشه در محاسبات دقیق جدولی و تقویم بازی‌هایی دارد که نوید یک بازگشت دراماتیک را می‌دهند.

پرسپولیس که در حال حاضر رتبه ششم را به خود اختصاص داده، با صدرنشین مسابقات یعنی استقلال، فاصله‌ای ۷ امتیازی دارد. با این وجود، کادر فنی و مدیریت باشگاه بر این باورند که این شکاف امتیازی در هفته‌های پیش‌رو قابل ترمیم است.

آنالیز دقیق دیدارهای باقی‌مانده نشان می‌دهد که سرخ‌ها روی کاغذ با قرعه‌ای به مراتب ساده‌تر نسبت به سایر مدعیان روبرو هستند. در تقویم آتی این تیم، تنها دو نبرد بزرگ و سرنوشت‌ساز برابر استقلال و تراکتور دیده می‌شود و سایر امتیازات در تقابل با تیم‌هایی نظیر پیکان، ذوب‌آهن، شمس‌آذر، استقلال خوزستان، مس رفسنجان و آلومینیوم اراک نهفته است؛ بازی‌هایی که از نگاه آماری، فرصت ایده‌آلی برای جمع‌آوری حداکثری امتیازات محسوب می‌شوند.

همین دورنمای روشن باعث شده تا مدیران پرسپولیس هرگونه سناریوی لغو لیگ را به ضرر منافع خود بدانند، چرا که معتقدند با لغزش احتمالی رقبا در دیدارهای دشوارتر، راه برای صعود آن‌ها به سکوی نخست هموار خواهد شد.

سرنوشت این ماراتن فوتبالی به تصمیماتی گره خورده است که در نشست فوق‌العاده امروز، یکشنبه ۲۳ فروردین، اتخاذ می‌شود. خروجی این جلسه مشخص خواهد کرد که آیا چرخ لای به لای مسابقات دوباره به حرکت در می‌آید یا پرونده فصل جاری نیمه‌کاره بسته خواهد شد.

در این میان، پرسپولیسی‌ها ادامه لیگ را تنها شانس طلایی خود برای بازگشت به قامت یک مدعی جدی می‌دانند؛ فرصتی که در صورت تعطیلی بازی‌ها، برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده می‌شود. حالا تمام نگاه‌ها به اتاق جلسات فدراسیون دوخته شده تا مشخص شود آیا معادلات قهرمانی با سوت داوران تغییر می‌کند یا با خودکار مدیران.

