حکم نهایی فیفا برای ستاره بلژیکی در راه تهران

به گزارش ایلنا، بی‌تردید دنیس اکرت یکی از پرسروصداترین چهره‌هایی است که اخیراً در لیست امیر قلعه‌نویی قرار گرفته؛ گلزن ۲۹ ساله‌ای که در آلمان متولد شده اما تجربه بازی در سطح اول لالیگای اسپانیا را دارد. حضور او در جمع ملی‌پوشان، ناخودآگاه یاد و خاطره اشکان دژاگه، کاپیتان سابق و محبوب ایران را زنده می‌کند که سال‌ها در جام جهانی و میادین بزرگ، به عنوان موفق‌ترین بازیکن دورگه، قلب تپنده تیم ملی بود؛ میراثی که اکنون سامان قدوس در میانه زمین به خوبی آن را حفظ کرده است.

اکرت آینسا با کارنامه‌ای شامل حضور در سلتاویگو اسپانیا، اکسلسیور هلند و اینگول‌اشتات آلمان، در چهار سال اخیر به یکی از مهره‌های کلیدی ژوپیر لیگ بلژیک برای تیم‌های رویال یونیون و استاندارد لیژ تبدیل شده است.

اگرچه او در آخرین فیفادی برای اولین بار طعم حضور در اردوی ایران را چشید، اما گره‌های اداری در فیفا مانع از بازی او در دیدارهای دوستانه برابر نیجریه و کاستاریکا شد. اکنون تمام نگاه‌ها به ساختمان فدراسیون جهانی فوتبال است تا مشخص شود این مهاجم چندملیتی اجازه همراهی یوزها در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ را پیدا خواهد کرد یا خیر.

این مهاجم که در تمرینات نوروزی زیر نظر کادر فنی فعلی به مرز آمادگی رسیده، در مصاحبه با رسانه رسمی فدراسیون بیان کرد: در حال حاضر فقط منتظر مدارکم برای حضور در تیم ملی هستم و امروز این موضوع تعیین تکلیف می‌شود تا بتوانم در خدمت تیم ملی باشم.

او همچنین درباره اتمسفر حاکم بر اردو و انگیزه‌های شخصی‌اش خاطرنشان کرد: وقتی همه چیز آماده شد، با خیال راحت برای تیم ملی بازی خواهم کرد. در تیم ملی همه چیز خوب بود و سعی می‌کنم بهترینِ خودم باشم.

بررسی وضعیت فعلی او نشان می‌دهد که اکرت شب گذشته نیز در جریان نبرد هفته سی‌ودوم لیگ بلژیک، حضور ۹۰ دقیقه‌ای را در ترکیب استاندارد لیژ برابر وسترلو تجربه کرد. او در فصل جاری با ۲۹ بار حضور در میدان و ثبت ۵ گل، آمادگی فنی خود را به رخ کشیده و حالا تنها منتظر یک تاییدیه قانونی است تا به مهره فیکس خط حمله ایران تبدیل شود.

