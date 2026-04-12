شمشیر تیز حریف ایران در دو نبرد نهایی پیش از جام جهانی
تیم ملی فوتبال مصر به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران، در نظر دارد با برگزاری دو دیدار تدارکاتی سنگین، آخرین مراحل آمادهسازی خود را برای حضوری قدرتمند در جام جهانی پشت سر بگذارد.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش اختصاصی که امروز (یکشنبه) سایت "بطولات" منتشر کرده است، فدراسیون فوتبال مصر در حال بررسی نهایی دو پیشنهاد جذاب برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی است تا با آمادگی حداکثری مقابل رقبای جهانی خود قرار بگیرد.
این برنامهریزی در حالی صورت میگیرد که مصر در مرحله گروهی جام جهانی، یکی از حریفان اصلی تیم ملی ایران محسوب میشود و در کنار بلژیک و نیوزلند، گروهی سخت را برای ملیپوشان کشورمان رقم زدهاند.
نگاهی به نتایج اخیر فراعنه نشان میدهد که آنها با آمادگی خیرهکنندهای راهی مسابقات خواهند شد. این تیم در آخرین فیفادی، ابتدا مقابل اسپانیای مدعی و پرستاره به میدان رفت و با یک نمایش دفاعی بینقص، ماتادورها را با تساوی بدون گل متوقف کرد.
آنها در نبرد بعدی خود، قدرت تهاجمیشان را به رخ کشیدند و توانستند تیم ملی عربستان را با نتیجه سنگین ۴ بر صفر در هم بکوبند تا خط و نشانی جدی برای همگروهیهای خود در جام جهانی بکشند.
در جزییات پیشنهادات جدیدی که روی میز فدراسیون مصر قرار گرفته، مسائل مالی نقش پررنگی دارد. لهستانیها برای تقابل با یاران صلاح، درخواست مبلغ ۱۵۰ هزار دلاری را مطرح کردهاند تا در قامت یک حریف قدرتمند اروپایی، عیار فنی مصر را بسنجند.
از سوی دیگر، تیم ملی روسیه نیز با پیشنهادی ۱۰۰ هزار دلاری آمادگی خود را برای برگزاری یک دیدار دوستانه اعلام کرده است. مدیریت فوتبال مصر در حال حاضر مشغول چانهزنی و بررسی شرایط است تا با انتخاب بهترین گزینه، آخرین مرحله از آمادهسازیهای جنجالی خود را پیش از سفر به جام جهانی و نبرد با یوزهای ایرانی نهایی کند.