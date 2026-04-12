این بار مسی ناجی نشد
فرار ردبولز از چنگال صورتیپوشان در شب کمفروغ فوقستاره
شاگردان خاویر ماسکرانو در شبی که با درخشش جولیان هال و فرصتسوزیهای مهاجمان روبرو شدند، مقابل نیویورک ردبولز به تساوی دو بر دو رضایت دادند.
به گزارش ایلنا، استارت بازی میتوانست با برتری زودهنگام یاران لیونل مسی همراه باشد؛ جایی که فوقستاره آرژانتینی با یک پاس طلایی، جرمن برترامه را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما این مهاجم مکزیکی در کمال ناباوری مقابل دروازه خالی ناکام ماند.
جریمه این اشتباه را نیویورکیها بلافاصله پرداخت کردند. جولیان هال با یک نفوذ تماشایی از جناحین، خط دفاعی را به هم ریخت و با ارسالی دقیق، خورخه روالباکابا را صاحب توپ کرد تا قفل دروازه میامی شکسته شود.
شاگردان خاویر ماسکرانو که نمیخواستند بازنده به رختکن بروند، در واپسین ثانیههای نیمه نخست به بازی برگشتند. سانتر تماشایی رودریگو دیپل به تیر دوم، با حضور بهموقع ماتئو سیلوتی همراه شد تا ضربه تمامکننده او به گوشه دروازه، حساب کار را یک بر یک مساوی کند.
با شروع نیمه دوم، مسی فرصت داشت تا شخصاً ورق را برگرداند، اما ضربه او پس از پشت سر گذاشتن مدافع مستقیم، با اختلاف کمی به بیرون رفت.
طلسم ناکامیهای برترامه سرانجام شکسته شد؛ این بازیکن مکزیکی با دریافت توپ در قلب محوطه جریمه و یک چرخش برقآسا، اولین گل رسمی خود در لیگ آمریکا را جشن گرفت تا میامی پیش بیفتد. ردبولز که برای جبران میجنگید، در دقیقه ۶۰ توسط روبرت فولودر به گل رسید، اما بازبینی صحنه نشان داد کید کاول در موقعیت آفساید بوده و این گل مردود شد.
فشار میزبان سرانجام در دقایق پایانی به ثمر نشست. باز هم جولیان هال با حرکتی تکنیکی از سد مدافعش گذشت و با ارسالی دقیق، موقعیت را برای آدری مهمتی جوان فراهم کرد تا کار را به تساوی بکشاند. در لحظات پایانی، فشار سنگین یاران مسی برای کسب پیروزی ادامه داشت و حتی ضربه خطرناک لوئیس سوارز در دقیقه ۹۰ با واکنش خیرهکننده ایتن هورواث مهار شد تا در نهایت، این تقابل پربرخورد با تقسیم عادلانه امتیازات خاتمه یابد.