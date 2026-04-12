به گزارش ایلنا، بارسلونا در دربی کاتالونیا با نتیجه ۴-۱ اسپانیول را شکست داد و با توجه به توقف رئال مادرید مقابل مایورکا، فاصله خود با تیم دوم جدول را به ۹ امتیاز افزایش داد. هانسی فلیک در نشست خبری پس از بازی درباره مسائل مختلفی از جمله عملکرد تیم، گل‌های فران تورس و شرایط پیش‌روی بارسا صحبت کرد.

فلیک درباره اینکه چرا لامین یامال را تا پایان بازی در زمین نگه داشت، گفت: «در نیمه اول کاملاً بازی را در کنترل داشتیم و با نتیجه ۲-۰ جلو بودیم. همه‌چیز روشن به نظر می‌رسید، اما بعد از گلی که دریافت کردیم روند بازی کمی تغییر کرد. با این حال هنوز هم می‌توانیم بهتر از این عمل کنیم.»

او درباره گل‌های فران تورس نیز اظهار داشت: «برای او خوشحالم. در تمرینات می‌بینم که در فرم بسیار خوبی قرار دارد و طبیعی است که از گل‌هایی که می‌زند خوشحال باشد.»

سرمربی بارسلونا در پاسخ به سوالی درباره پیشرفت تیم در ضربات ایستگاهی گفت: «بله، از این طریق گل زده‌ایم. این بخش مهمی از بازی است. تیم ما بازیکنان خیلی بلندقامتی ندارد، اما تلاش می‌کنیم فضاها را به‌خوبی پیدا کنیم و گل اول هم به همین شکل به ثمر رسید.»

فلیک درباره افت کنترل بازی در نیمه دوم توضیح داد: «برای اینکه مالکیت بیشتری داشته باشیم، اولمو و دی‌یونگ را به زمین آوردیم.»

او همچنین درباره فاصله زمانی استراحت بازیکنان بارسلونا نسبت به اتلتیکومادرید گفت: «بله این موضوع وجود دارد، اما ما دقایق بازی بازیکنان را مدیریت کرده‌ایم. بعد از گلی که دریافت کردیم روند بازی کمی متفاوت شد. دو روز فرصت برای ریکاوری داریم و بازیکنان معمولاً می‌دانند چگونه خودشان را آماده کنند. فکر می‌کنم برای بازی سه‌شنبه آماده خواهیم بود. می‌خواهیم به متروپولیتانو برویم و مقابل اتلتیکو رقابت خوبی داشته باشیم.»

فلیک درباره ارتباط خوب تیم با هواداران نیز گفت: «ما به معجزه نیاز نداریم؛ فقط باید بهترین فوتبال خودمان را ارائه دهیم و می‌دانیم که توانایی انجامش را داریم. اتفاقات زیادی ممکن است در فوتبال رخ دهد. بعد از گل سوم، گل چهارم را هم زدیم. اتلتیکو تیم بسیار قدرتمندی است، اما ما هم تیم خوبی داریم. خواهیم جنگید و مطمئنم هواداران هم از ما حمایت خواهند کرد.»

سرمربی بارسلونا در واکنش به احتمال دومین قهرمانی لیگ در دو سال اخیر تأکید کرد: «کار هنوز تمام نشده است. باید وظایف‌مان را انجام دهیم. نمی‌توانیم بگوییم همه‌چیز تمام شده؛ چنین ذهنیتی را قبول ندارم. تا زمانی که قهرمانی قطعی نشده باید بهترین فوتبال‌مان را بازی کنیم. ذهنیت تیم بسیار مهم است و می‌خواهم این موضوع را در بازی سه‌شنبه هم نشان دهیم.»

او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا تنها خود بارسلونا می‌تواند قهرمانی را از دست بدهد، گفت: «اصلاً به شکل منفی فکر نمی‌کنیم. همیشه مثبت نگاه می‌کنم. وقتی به چیزهایی که تا حالا به دست آورده‌ایم نگاه می‌کنم، با توجه به مصدومیت‌های زیادی که داشتیم عملکرد تیم فوق‌العاده بوده است و حالا هم بازیکنان در حال بازگشت هستند.»

