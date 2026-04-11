شوک بزرگ در لیگ برتر؛ تاتنهام بعد از هجده سال در منطقه سقوط
برد پرگل وستهم برابر ولورهمپتون در هفته جدید لیگ برتر انگلیس معادلات جدول را بههم ریخت و تاتنهام را پس از ۱۸ سال به شکلی عجیب وارد منطقه سقوط کرد.
به گزارش ایلنا، چکشها در استادیوم خانگی خود در پایتخت، شکستی سنگین و تحقیرآمیز را به گرگها تحمیل کردند. در این نبرد یکطرفه، درخشش خیرهکننده دو ستاره یعنی کنستانتینوس ماوروپانوس و تاتی کاستیانس که هر کدام موفق به ثبت دبل شدند، پایهگذار این پیروزی ارزشمند بود.
این دستاورد بزرگ علاوه بر احیای شانس ماندن میزبان در بالاترین سطح فوتبال جزیره، زنگ خطر را با صدای بلند برای اسپرز به صدا درآورد.
پیامد مستقیم این پیروزی، لغزش سفیدپوشان لندنی به جایگاه هجدهم ردهبندی بود تا آنها دستکم برای ۲ شبانهروز آینده طعم تلخ حضور در محدوده سقوط به چمپیونشیپ را بچشند؛ کابوسی که پس از گذشت ۱۸ سال دوباره برای این باشگاه ریشهدار تکرار میشود. شاگردان روبرتو دزربی در حال حاضر تنها ۲ امتیاز تا خروج از این بحران و رسیدن به منطقه امن فاصله دارند و دیگر هیچ فرصتی برای اشتباه ندارند، چرا که کوچکترین لغزش در دیدارهای آتی، میتواند آنها را به سوی فاجعهای جبرانناپذیر سوق دهد.
در نقطه مقابل، مجموعه وستهم که با تمام توان برای فرار از قعر جدول میجنگد، سرانجام طلسمشکنی کرد و نوید روزهای بهتری را داد.
این تیم که از هفته ۱۴م مسابقات در رتبه ۱۸م جا خوش کرده بود، عاقبت پس از سپری شدن ۱۹ هفته طاقتفرسا، توانست به طور موقت از جمع فانوسبهدستان جدا شده و به ردههای بالاتر صعود کند؛ دستاوردی که شور و شوق و امید را دوباره به سکوهای ورزشگاه خانگیشان تزریق کرده است.
روند گلزنی در این جدال با همکاری جارود بوون و کنستانتینوس ماوروپانوس آغاز شد؛ جایی که در دقایق پایانی وقتهای نخست، ارسال دقیق بوون با ضربه سر تماشایی ستاره یونانی به تور دروازه حریف چسبید. با شروع نیمه دوم، طوفان تاتی کاستیانس به پا شد و او تنها در عرض یک دقیقه با به ثمر رساندن ۲ گل متوالی، تیر خلاص را بر پیکره میهمان وارد آورد. حسن ختام این جشنواره گل نیز ضربه نهایی و گل دوم ماوروپانوس بود که اختلاف را به اوج خود رساند.
این پیروزی قاطعانه بدون شک میتواند به عنوان یک سکوی پرتاب و نقطه عطفی برای تضمین بقای چکشها در لیگ برتر عمل کند، آن هم در شرایطی که رقیب همشهری آنها یعنی تاتنهام، با سایه شوم و ملموس سقوط دست و پنجه نرم میکند و در هفتههای نفسگیر پایانی، بار روانی و فشار بسیار سنگینی را روی شانههای خود تحمل خواهد کرد.