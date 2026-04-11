واگذاری ستاره 2 میلیون دلاری‌ پرسپولیس به صورت رایگان!

به گزارش ایلنا، توقف رقابت‌های باشگاهی در سطح اول فوتبال ایران به واسطه شرایط حاکم و تنش‌های منطقه‌ای، ستاره اهل ازبکستان اردوگاه سرخ‌پوشان پایتخت را به تکاپو انداخت. لژیونر کلیدی این تیم در فاصله یک ماه مانده تا آغاز جام جهانی، از کادر مدیریتی درخواست نمود تا مجوز خروج موقت وی را صادر نمایند تا چرخه حضورش در میادین رسمی قطع نگردد و در فرم ایده‌آل مسابقه‌ای باقی بماند.

این تقاضا خیلی زود با چراغ سبز تصمیم‌گیرندگان پرسپولیس مواجه شد. بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده است تا این بازیکن با امضای قراردادی کوتاه‌مدت، پیراهن یکی از تیم‌های حاضر در لیگ کشور زادگاهش را بر تن کند و از این طریق، روند تمرینات و حضور در زمین چمن را به صورت مستمر پیگیری نماید.

در حالی که گمانه‌زنی‌های نخستین حاکی از برنامه نماینده تهران برای درآمدزایی از این انتقال و دریافت مبلغی بابت صدور رضایت‌نامه بود، تازه‌ترین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که کادر مدیریتی استراتژی متفاوتی را اتخاذ کرده است. آن‌ها تصمیم گرفته‌اند اجازه جدایی این مهره هجومی را بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی و به شکل کاملاً رایگان صادر کنند.

فلسفه نهفته در پس این رویکرد، به پاداش‌های چشمگیر و تخصیص‌یافته به باشگاه‌ها در ازای حضور بازیکنانشان در جام جهانی بازمی‌گردد.

در واقع، تصمیم‌سازان باشگاه تهرانی با آگاهی کامل از این ساختار مالی، ترجیح دادند با فراهم آوردن بستر بازی مداوم برای این ملی‌پوش، آمادگی صددرصدی او را برای همراهی تیم ملی کشورش در تورنمنت سال ۲۰۲۶ تضمین نمایند.

این آینده‌نگری هوشمندانه باعث خواهد شد تا پس از اتمام این رویداد بزرگ جهانی، عواید ارزی و منافع اقتصادی قابل‌توجهی به صورت مستقیم به خزانه باشگاه تزریق گردد.

