کاروان اسلحه سابر کشورمان به منظور برپایی یک اردوی آماده‌سازی و همچنین رقابت در یک تورنمنت معتبر بین‌المللی، بار سفر بست و تهران را به مقصد سرزمین چکمه ترک کرد. هدف اصلی از این سفر اروپایی، حضور در تمرینات آکادمی شناخته‌شده کریستین بائو و پس از آن، گام نهادن در مسابقات جام جهانی شهر پادووا است.

شمشیربازان ایرانی که طی ماه‌های گذشته از قرار گرفتن در شرایط تمرینات تیمی و منسجم دور مانده بودند، حالا این فرصت طلایی را غنیمت شمرده‌اند تا با شرکت در این کمپ تخصصی، خلاء به وجود آمده از این وقفه طولانی‌مدت را به بهترین شکل ممکن پوشش دهند. این دوره تمرینی ویژه به آن‌ها کمک خواهد کرد تا با بازیابی بالاترین فرم فیزیکی و رسیدن به هماهنگی تاکتیکی مطلوب، مهیای صف‌آرایی مقابل رقبای سرشناس خود در آوردگاه پیش رو شوند.

بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی نهادهای برگزارکننده، زنگ آغاز این دوره از پیکارهای حساس جهانی در ایتالیا قرار است از روز ۲۸ فروردین‌ماه به صدا درآید و نمایندگان ایران نبردهای سخت خود را روی پیست آغاز نمایند.

لیست نفرات اعزامی برای دفاع از اعتبار ورزش کشورمان را در این مسابقات، چهره‌هایی نظیر محمد فتوحی، نیما آقایی، طاها کارگرپور، پارسا پورسلمان و همچنین احمدرضا شهمیری تشکیل داده‌اند که قرار است شاکله اصلی تیم را در این دو رویداد مهم بسازند.

در بخش کادر فنی نیز، سکان هدایت و مسئولیت اصلی برنامه‌های تاکتیکی بر دوش محمد رهبری گذاشته شده است تا در جایگاه سرمربی، استراتژی‌های لازم را به اجرا درآورد؛ ضمن اینکه فرزاد باهر نیز در قامت مربی در کنار او حضور دارد تا تیم مدیریتی را در مسیر آماده‌سازی و هدایت دقیق سابریست‌ها در این چالش دشوار و حساس بین‌المللی یاری رساند.

