دردسر بزرگ برای تیم سردار؛ شبابالاهلی با بحران به مصاف تراکتور میرود
در آستانه تقابل حساس با تراکتور ایران، تیم شبابالاهلی امارات که سردار آزمون و سعید عزتاللهی را در اختیار دارد با مشکلاتی در ترکیب و شرایط فنی روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، تنشهای موجود در منطقه خاورمیانه، کنفدراسیون فوتبال آسیا را مجاب کرد تا دیدارهای دور یکهشتم پایانی رقابتهای الیت در حوزه غرب قاره کهن را به شکل تکمسابقه و در خاک عربستان سعودی برنامهریزی نماید. در همین راستا، سرخپوشان تبریزی به مثابه تکبازمانده فوتبال ایران در این تورنمنت معتبر، شامگاه سهشنبه در شهر جده به مصاف حریف اماراتی خود خواهند رفت تا بخت خویش را برای صعود به مرحله یکچهارم نهایی محک بزنند.
با وجود اینکه اوضاع حاکم، نماینده آذربایجان را به مدت ۴۰ روز از پیگیری تمرینات تیمی محروم ساخته و آمادگی مسابقهای آنها را تحتالشعاع قرار داده است، با این حال، روزگار برای رقیب اماراتی نیز در این برهه زمانی چندان آفتابی و مساعد نبوده است.
همتیمیهای سعید عزتاللهی و سردار آزمون به دنبال اتمام دور گروهی رقابتهای آسیایی و ثبت ۱ تساوی و ۱ شکست در ۲ تقابل پایانی خود برابر نمایندگان سعودی یعنی الهلال و الاهلی، در عرصه رقابتهای داخلی امارات و طی ۵ دیدار پیدرپی، دستاوردی معادل ۳ پیروزی و ۲ تساوی را به دست آوردند.
این تیم عربی در واپسین دیدار پیش از تعطیلات ملی، با قبول ناکامی مقابل الجزیره، از تقویم مسابقات جام ریاست جمهوری حذف گردید. مضاف بر این، باخت شامگاه گذشته در تقابل با العین، امیدهای آنها برای فتح مسابقات لیگ محلی را نیز بر باد داد تا شاگردان پائولو سوسا با روحیهای به شدت آسیبدیده و وضعیتی متزلزل پا به میدان نبرد با تیتیها بگذارند.
کاروان پرشورها موفق شد با اندوخته ۱۷ امتیازی و تکیه بر جایگاه سوم، جواز حضور در مراحل حذفی را به دست آورد؛ این در شرایطی است که رقیب اماراتی تنها با کسب ۱۱ امتیاز و ایستادن در رده ششم جدول پا به این مرحله از مسابقات گذاشته است.
در وضعیتی که درگیریهای منطقهای فرم ایدهآل نمایندگان ایران را کاملاً دگرگون ساخته و آنها را از اتمسفر بازیهای رسمی خارج نموده است، محمد ربیعی در تلاش است تا در همین فرصت اندک باقیمانده، شاگردانش را به بالاترین سطح کیفی ممکن برساند. سرمربی تراکتور که به احتمال فراوان امکان استفاده صددرصدی از لژیونرهای خود را نخواهد داشت و با محدودیتهایی در ارنج تیم مواجه است، امید زیادی به توانمندیها و عملکرد درخشان مهرههای بومی خود بسته است.
نزول فاحش سطح فنی تیم اماراتی در قیاس با دوره گذشته مسابقات به وضوح قابل رویت است. این باشگاه که در فصل پیشین موفق به فتح ۴ عنوان قهرمانی شده بود، اکنون در بحرانی تمامعیار به سر میبرد.
از دست دادن جامهای متعدد نظیر سوپرجام مشترک امارات و قطر، رقابتهای بانک اسلامی ابوظبی، مسابقات ریاست جمهوری و همچنین سوپرجام داخلی امارات، کلکسیون ناکامیهای این تیم را تشکیل میدهد؛ سیاههای که البته با شکست اخیر برابر العین، باید از دست رفتن شانس قهرمانی لیگ را نیز به آن افزود.
بر این اساس، نماینده دبی با فرمی کاملاً نامطلوب به استقبال تقابل آسیایی خود میآید و این فرصت طلایی برای تفکرات تاکتیکی محمد ربیعی فراهم شده است تا با بهرهگیری از این تزلزل، مسیر رسیدن به دور یکچهارم نهایی را برای تیمش هموار سازد.