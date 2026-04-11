به گزارش ایلنا، لیورپول روز شنبه در اتمسفر پرشور ورزشگاه آنفیلد، میزبان فولام خواهد بود. شاگردان آرنه اشلوت در شرایطی پا به این میدان می‌گذارند که برای بازسازی روحیه درهم‌شکسته خود پس از باخت تلخ مقابل پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان، به چیزی جز هر سه امتیاز خانگی فکر نمی‌کنند. پیروزی در این مسابقه، پیش‌نیاز حیاتی آن‌ها برای بازگشت مقتدرانه به رقابت‌های اروپایی در بازی برگشت محسوب می‌شود.

آنفیلدی‌ها که در حال حاضر رده پنجم جدول را در اختیار دارند، سایه سنگین تعقیب‌کنندگان را پشت سر خود حس می‌کنند. با توجه به شکست دو بر صفر اخیر در پاریس، تمرکز اصلی ارتش سرخ اکنون روی حفظ جایگاه در میان پنج تیم برتر لیگ متمرکز شده است. نکته نگران‌کننده برای هواداران این است که لیورپول در سه تقابل اخیر خود با فولام طعم برد را نچشیده و تنها یک بار در تاریخ سابقه داشته که آن‌ها دورانی طولانی‌تر از این را بدون پیروزی مقابل سفیدپوشان لندن سپری کنند.

در سمت مقابل، فولامِ آماده با هدایت مارکو سیلوا در حالی قدم به آنفیلد می‌گذارد که فاصله خود را با لیورپول به تنها ۵ امتیاز رسانده است. تیم سیلوا با کسب سه پیروزی در پنج بازی اخیر، جدی‌تر از همیشه به سهمیه اروپایی چشم دوخته است. آمارها نشان می‌دهد لندنی‌ها راه گشودن دروازه لیورپول را خوب بلدند و از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۱۳ بار به این تیم گل زده‌اند؛ ضمن اینکه در سه دیدار اخیر دو تیم، همواره هر دو طرف حداقل دو بار موفق به گلزنی شده‌اند.

آرنه اشلوت پس از بازگشت از سفر پاریس با بحران مهره روبرو شده است. آلیسون بکر، کانر بردلی و واتارو اندو غایبان قطعی این نبرد هستند. با این حال، خبر خوش برای قرمزها بازگشت الکساندر ایساک است که احتمالاً از ابتدا به میدان می‌رود. همچنین وضعیت نهایی جرمی فریمپونگ و جو گومز در تست‌های پزشکی پیش از بازی مشخص خواهد شد.

ترکیب احتمالی لیورپول مقابل فولام: گیورگی مامارداشویلی، جرمی فریمپونگ، ابراهیما کوناته، ویرجیل فن‌دایک، اندرو رابرتسون، رایان گروانبرخ، کورتیس جونز، محمد صلاح، دومینیک سوبوسلای، فلوریان ویرتز و هوگو اکیتیکه.

