شلیک آخر روسونری در فریولی؛ رونمایی از ۱۱ سرباز آلگری برای تعقیب افعی‌ها

میلان در شبی که برای زنده‌ماندن امیدهای قهرمانی راهی جز درهم‌شکستن اودینزه ندارد، با ترکیبی هجومی به میدان می‌رود تا سایه سنگین خود را روی سر اینتر حفظ کند.

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته سی و دوم سری آ ایتالیا، میلان روز شنبه در استادیوم سن‌سیرو و در حضور هواداران پرشورش میزبان اودینزه خواهد بود. کسب سه امتیاز این مسابقه برای شاگردان ماسیمیلیانو آلگری حیاتی است؛ چرا که آن‌ها امیدوارند با برتری در این نبرد خانگی، فشار بر اینتر را حفظ کرده و منتظر لغزش رقیب دیرینه در هفته‌های پایانی کورس قهرمانی بمانند.

در لیست غایبان میلان، نام بالنتین به دلیل مصدومیت دیده می‌شود. همچنین ماتئو گابیا اگرچه به مرز آمادگی رسیده، اما بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. در سمت مقابل، اودینزه نیز بدون الساندرو زانولی و جوردن زمورا به پایتخت مد کاتالونیا سفر کرده است. منابع معتبری چون اسکای اسپورت ایتالیا و گاتزتا مدعی شده‌اند که آلگری قصد دارد با تغییر رویکرد، از آرایش چهار دفاعه استفاده کند؛ سیستمی که در آن دی‌وینتر و پاولوویچ در مرکز خط دفاعی قرار می‌گیرند و آتکامه وظایف دفاع راست را بر عهده خواهد داشت.

تحولات در میانه میدان نیز جالب توجه است؛ جایی که به نظر می‌رسد ساموئله ریچی گوی سبقت را از یوسف فوفانا ربوده و شانس بیشتری برای فیکس شدن دارد. در خط آتش روسونری نیز مثلث ویرانگر الکسیس سالماکرز، کریستین پولیشیچ و رافائل لیائو وظیفه گشودن دروازه رقیب را بر عهده دارند. از سوی دیگر، اودینزه احتمالاً با همان آرایشی که هفته قبل مقابل کومو به تساوی بدون گل رسیده بود وارد زمین می‌شود، با این تفاوت که کنان دیویس با پایان دوران محرومیتش دوباره در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد.

ترکیب احتمالی میلان برابر اودینزه: مایک مانیان، آتکامه، دی‌وینتر، استراخینیا پاولوویچ، بارتزاگی، ساموئله ریچی، لوکا مودریچ، آدرین رابیو، الکسیس سالماکرز، رافائل لیائو و کریستین پولیشیچ.

