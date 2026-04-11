آزادی در انتظار بازگشت به روزهای مسابقه

به گزارش ایلنا، محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اعلام کرد: پروژه بازسازی ورزشگاه آزادی پس از آسیب‌هایی که در جریان حملات اخیر به بخش‌هایی از مجموعه وارد شد، به دلیل شرایط ایجادشده برای مدتی متوقف شد. به گفته او، از نهم اسفند کارگاه بازسازی تعطیل بود، اما اکنون بازبینی زمانی انجام شده و فعالیت‌ها دوباره آغاز شده است.

او توضیح داد: حدود ۴۰ روز تاخیر نسبت به برنامه قبلی به وجود آمده و اگر شرایط پایدار بماند، مراحل تعویض و اجرای چمن که از اسفند به تعویق افتاده بود، از این هفته شروع می‌شود. ثابت‌قدم ابراز امیدواری کرد که مجموعه تا اواخر مردادماه آماده بهره‌برداری باشد.

مدیرعامل شرکت توسعه افزود: داخل ورزشگاه اصلی آسیبی ندیده و خسارت‌ها بیشتر مربوط به شیشه‌ها و سازه‌های جانبی بوده که به مرور ترمیم خواهد شد. او گفت نیروهای اجرایی و اداری از امروز کار خود را در کارگاه آغاز کرده‌اند و تلاش می‌شود تاخیر ایجادشده جبران شود تا ورزشگاه برای آغاز لیگ آینده آماده باشد.

ثابت‌قدم همچنین از حمایت‌های وزارت ورزش و پیگیری‌های انجام‌شده برای تامین اعتبارات لازم قدردانی کرد و گفت بازگشت نیروهای کارگری و مهارتی زمان‌بر بوده، اما روند بازسازی اکنون در مسیر آغاز دوباره قرار گرفته است. او اعلام کرد چمن ورزشگاه طی هفت روز آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد و در صورت نبود مانع جدید، زمان‌بندی جدید قابل تحقق است.

انتهای پیام/