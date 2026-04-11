فرعباسی؛ امید اول استقلال در غیبت آدان

با آغاز تمرینات استقلال، حبیب فرعباسی تنها دروازه‌بان باتجربه حاضر در تمرین بود و به نظر می‌رسد در غیبت آنتونیو آدان گزینه اصلی حضور در دروازه آبی‌ها باشد.

به گزارش ایلنا،  تمرینات تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز گذشته از سر گرفته شد و در این جلسه حبیب فرعباسی تنها دروازه‌بان باتجربه حاضر در تمرین بود که در کنار گلرهای جوان برای ادامه رقابت‌های لیگ بیست‌وپنجم آماده شد.

در طول فصل، فرعباسی در کنار آنتونیو آدان وظیفه حراست از دروازه استقلال را برعهده داشت، اما با خروج دروازه‌بان اسپانیایی از کشور شرایط متفاوتی برای او رقم خورده و اکنون به گزینه اصلی بختیاری‌زاده برای قرار گرفتن در ترکیب تبدیل شده است.

فرعباسی که در مقاطعی از فصل با مصدومیت‌های جزئی مواجه بود، از تعطیلات طولانی مسابقات برای رسیدن به آمادگی کامل استفاده کرد و با پیگیری روند درمان و انجام تمرینات اختصاصی، اکنون در شرایط مطلوبی به تمرینات گروهی بازگشته است.

با توجه به ادامه غیبت آدان و احتمال دوری طولانی‌مدت یا حتی جدایی او، فرعباسی می‌تواند در هفته‌های باقی‌مانده لیگ یکی از مهره‌های کلیدی استقلال در چارچوب دروازه باشد.

