درخشش آزادکاران ایران در قهرمانی آسیا
در ادامه رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا، چهار نماینده ایران به مرحله نیمهنهایی رسیدند و امیرمحمد یزدانی نیز برای ادامه کار چشمانتظار راهیابی حریفش به فینال است.
به گزارش ایلنا، در جریان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۵ توشیهیرو هاسهگاوا از ژاپن را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد. او در این مرحله با امان، دارنده مدال برنز المپیک از هند، روبهرو میشود.
در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در دور نخست با نتیجه ۲ بر صفر و ضربه فنی کاروناپلی از سریلانکا را مغلوب کرد، اما در ادامه با نتیجه ۷ بر ۶ مقابل یوشینوسوکه آئویاگی، دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن، شکست خورد و برای حضور در گروه بازندهها باید منتظر صعود این حریف به فینال باشد.
در وزن ۸۶ کیلوگرم نیز کامران قاسمپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ یودای تاکاهاشی از ژاپن را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی پس از استراحت در دور نخست، با نتیجه قاطع ۹ بر صفر تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن را شکست داد و راهی نیمهنهایی شد؛ او در این مرحله با عظمت دولتبیکوف، دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان، دیدار میکند.
در سنگینوزن و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر یدیگه کاسیمبک از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمهنهایی رسید. زارع در این مرحله به مصاف بوهردون از چین میرود.