به گزارش ایلنا، امشب در ورزشگاه المپیکو شهر رم و در حضور نزدیک به ۶۰ هزار تماشاگر مشتاق، همه چیز تحت تاثیر نام یک نفر بود: دنیل مالن. این ستاره هلندی بار دیگر نشان داد که در چه شرایط فوق‌العاده‌ای قرار دارد و با یک هت‌تریک فراموش‌نشدنی، امیدهای جالوروسی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را بیش از پیش زنده کرد. رم با این پیروزی ارزشمند، در انتظار نتایج دیدارهای حساس آتالانتا-یوونتوس و کومو-اینتر، موقتاً در فاصله یک امتیازی رتبه چهارم قرار گرفت.

مالن که این روزها در رم به یک ماشین گلزنی بی‌رحم تبدیل شده، آمار خیره‌کننده ۱۱ گل در تنها ۱۲ بازی (۱۰ گل در سری آ و یک گل در لیگ اروپا) را با پیراهن جالوروسی به ثبت رسانده است؛ آماری بسیار فراتر از حد انتظار.

شاگردان جان‌پیرو گاسپرینی بازی را طوفانی آغاز کردند. با حضور ماتیاس سوله و لورنتسو پلگرینی در پشت سر مالن، گرگ‌ها تنها ۳ دقیقه زمان نیاز داشتند تا به گل اول برسند. مهاجم هلندی با استفاده از اشتباه کاراچولو در یارگیری، به داخل محوطه جریمه نفوذ کرد و با یک شوت دقیق با پای راست به زاویه مخالف، دروازه شمپر را فروریخت تا نوید یک شب رویایی را بدهد.

پس از این گل، پیزا به رهبری هیلجمارک تلاش کرد به بازی برگردد و در دقیقه ۱۶ با ضربه ترامونی خطرناک ظاهر شد، اما واکنش عالی و شیرجه تماشایی اسویلار مانع از فروپاشی دروازه میزبان شد. رم که کنترل بازی را در دست داشت، روی ضربات شروع مجدد نیز بسیار خطرناک نشان می‌داد؛ تا جایی که در دقیقه ۴۰، ضربه پلگرینی به تقاطع تیرک دروازه برخورد کرد. با این حال، پیش از پایان نیمه اول و در دقیقه ۴۳، مالن بار دیگر زهر خود را ریخت. او روی کار تیمی زیبای پلگرینی و رنش و با استفاده از اشتباه توره در پوشش دفاعی، گل دوم خود و تیمش را به ثمر رساند. البته این نیمه یک خبر بد هم برای جالوروسی داشت و پلگرینی به دلیل احساس درد از ناحیه عضله دوسر، در بین دو نیمه مجبور به ترک زمین شد.

در آغاز نیمه دوم، استفان الشعراوی جایگزین پلگرینی مصدوم شد. پیزا در همان دقایق ابتدایی روی غفلت خط دفاعی رم یک موقعیت طلایی به دست آورد، اما اسویلار با یک سیو فوق‌العاده در موقعیت تک‌به‌تک، هویلهولت را ناکام گذاشت. پس از این زنگ خطر، شاگردان گاسپرینی دوباره کنترل کامل میدان را در دست گرفتند و خیمه سنگینی روی دروازه حریف زدند.

سرانجام لحظه طلایی مالن فرا رسید؛ روی پاس عالی سوله و تعلل کالابرزی در خط دفاعی پیزا، مهاجم هلندی با یک ضربه دقیق به گوشه دروازه، هت‌تریک خود را کامل کرد و قلب هواداران حاضر در المپیکو را به تسخیر خود درآورد و البته توپ بازی را هم به خانه برد.

در ادامه، هیلجمارک با انجام چند تعویض (ورود آکینسانمیرو و پیچینینی به جای هویلهولت و توره، و دقایقی بعد ورود دوروسینمی و لویولا به جای مورئو و ترامونی) سعی در تغییر روند بازی داشت که تغییر خاصی در محوطه جریمه رم ایجاد نشد. در سمت مقابل، گاسپرینی هم به ترکیب خود طراوت بخشید؛ او العناوی را به جای سوله به میدان فرستاد، آنجلینو را جانشین چلیک کرد و در نهایت با تعویض مالن و ورود واز، فرصت تشویق ایستاده شدن را برای ستاره هلندی خود فراهم کرد.

این شب بی‌نقص برای مالن و رم، مرهمی بر زخم شکست اخیر مقابل اینتر بود و حالا گرگ‌ها با روحیه‌ای مضاعف به ماجراجویی خود برای فتح سهمیه چمپیونزلیگ ادامه می‌دهند؛ در حالی که پیزا در تاریکی مطلق و بحرانی بی‌پایان فرو رفته است.

