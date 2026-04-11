رئال مادرید 1-1 خیرونا ؛ سقوط آزاد مادرید/ لالیگا به کام بارسلونا

به گزارش ایلنا، شاگردان آلوارو آربلوا که برای پایان دادن به روند ناکامی‌های اخیر پا به میدان گذاشته بودند، از همان دقایق ابتدایی شکل هجومی به خود گرفتند. در نیمه اول، کنترل توپ و میدان کاملاً در اختیار سفیدپوشان مادریدی بود. کیلیان امباپه با حرکات انفجاری خود بارها خط دفاعی خیرونا را آزار داد و جود بلینگام که پس از هفته‌ها مصدومیت بار دیگر به ترکیب اصلی بازگشته بود، سعی در مدیریت میانه میدان داشت. با این حال، درخشش پائولو گاتزانیگا در درون دروازه مهمان، مانع از گلزنی ستاره‌هایی چون فدریکو والورده شد.

در سمت مقابل، شاگردان میچل هم دست و پا بسته نبودند و با برنامه‌ای مشخص روی ضدحملات زهرِ خود را می‌ریختند؛ تا جایی که عزالدین اوناهی در یک موقعیت عالی با شوتی خطرناک، آندری لونین را وادار به واکنشی تماشایی کرد تا نیمه اول علی‌رغم برتری مادریدی‌ها با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم، قفل دروازه‌ها خیلی زود شکسته شد. در دقیقه ۵۱، پاس دقیق براهیم دیاز در پشت محوطه جریمه به فدریکو والورده رسید و ستاره خستگی‌ناپذیر اروگوئه‌ای با یک شوت سرکش و تماشایی از فاصله ۲۰ متری، تور دروازه خیرونا را به لرزه درآورد. در این صحنه واکنش ضعیف و اشتباه محاسباتی گاتزانیگا در ثبت گل بی‌تاثیر نبود.

اما خوشحالی رئالی‌ها تنها ۱۱ دقیقه دوام داشت و خیرونا برخلاف جریان بازی زهر خود را ریخت. در دقیقه ۶۲، توماس لمار در فضایی خالی و بدون مزاحمت مدافعان رئال، پاس آرنو مارتینز را دریافت کرد و با یک ضربه استثنایی و غیرقابل مهار به گوشه دروازه، لونین را تسلیم کرد تا آب سردی بر پیکر رئال ریخته شود.

پس از دریافت گل تساوی، رئال مادرید سراپا حمله شد اما حملات آن‌ها فاقد خلاقیت و زهر لازم بود. با وجود حضور ستارگانی چون وینیسیوس و امباپه و آمار خیره‌کننده امید گلزنی ۲.۲۲ در مقابل امید گلزنی ۰.۵۲ برای خیرونا، سد دفاعی مستحکم و منسجم مهمان شکسته نشد. تعویض‌های آربلوا و ورود بازیکنانی مانند آردا گولر در دقایق پایانی هم گره‌گشا نبود تا بازی با سوت پایان داور، با همان نتیجه ۱-۱ به اتمام برسد.

رئال مادرید با یک بازی بیشتر و اختلاف ۶ امتیازی نسبت به رقیب دیرینه بارسلونا، عملاً شانس چندانی برای فتح لالیگا در این فصل ندارد. تمام تمرکز آربلوا و شاگردانش باید به سرعت تغییر کرده و به نبرد مرگ و زندگی روز چهارشنبه در دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایرن مونیخ معطوف شود؛ جایی که آن‌ها برای نجات فصل خود، حق هیچ‌گونه اشتباهی نخواهند داشت.

