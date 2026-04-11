پنالتی رئال مادرید سوخت/ ناداوری آشکار به سود بارسلونا در صدر (عکس)

به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم رئال مادرید و خیرونا در شرایطی با تساوی یک - یک به پایان رسید که در دقایق پایانی برخورد مدافع حریف با امباپه درون محوطه جریمه می‌توانست شانس برتری شاگردان آربلوآ را افزایش دهد.

با این حال داور اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت و در ادامه اتاق وار نیز دستور به ادامه بازی داد. موضوعی که اکنون به سوژه اصلی این بازی تبدیل شده و برخی با ادعای قاطع نسبت به ناعدالتی برای رئال مادرید، شانس بارسلونا را در شرایط کنونی برای دستیابی به قهرمانی افزایش داده است.

انتهای پیام/