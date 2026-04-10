اولتیماتوم AFC به تراکتور؛

جزئیات سفر نماینده ایران به جده از زبان خداداد عزیزی

سرپرست تیم فوتبال تراکتور با اشاره به فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری دیدار مقابل شباب‌الاهلی، از آغاز تمرینات فشرده و مسیر دشوار سفر این تیم به جده برای تقابل در لیگ نخبگان خبر داد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال تراکتور در حالی آماده دیدار حساس مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا برابر شباب‌الاهلی می‌شود که پس از وقفه‌ای طولانی به دلیل شرایط جنگی، با چالش‌های لجستیکی و فنی متعددی روبروست. خداداد عزیزی، سرپرست این تیم، در گفتگویی آخرین وضعیت سرخ‌پوشان تبریزی را تشریح کرد.

به گفته عزیزی، تمرینات تراکتور پس از تعطیلی مسابقات، از روز گذشته آغاز شده است. کاروان این تیم طبق برنامه‌ریزی، فردا صبح راهی مرز ترکیه می‌شود تا از مسیر شهر وان به استانبول و سپس به شهر جده عربستان پرواز کند. دیدار دو تیم قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود.

سرپرست تراکتور با اشاره به پیگیری‌های حقوقی باشگاه برای تغییر محل مسابقه گفت: «ما به دلیل شرایط منطقه درخواست جابه‌جایی بازی را داشتیم، اما AFC و فیفا با این درخواست مخالفت کردند. پس از اعلام آتش‌بس نیز کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که در صورت غیبت، تراکتور با جریمه‌های سنگین، محرومیت و احتمال کاهش سهمیه فوتبال ایران مواجه خواهد شد.»

عزیزی تأکید کرد که با وجود دوری ۴۰ روزه بازیکنان از میادین و برگزاری تنها دو جلسه تمرینی، تیم با دستور مدیریت باشگاه و روحیه بالا راهی این مسابقه می‌شود تا برای صعود به مرحله بعد تلاش کند.

