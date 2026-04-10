غیبت آقاسی در تمرین استقلال با هماهنگی بختیاریزاده
مدافع تیم فوتبال استقلال که در تمرین نخست آبیپوشان پس از تعطیلی لیگ دیده نشد، با هماهنگی سرمربی تیم غایب بوده و قرار است بهزودی به تمرینات اضافه شود.
به گزارش ایلنا، عارف آقاسی در فصل جاری یکی از بازیکنان خبرساز استقلال بوده و در مقاطعی به دلیل برخی حواشی دوران حضور ریکاردو ساپینتو در این تیم، نامش در رسانهها و فضای مجازی مطرح شد.
این مدافع پس از حضور سهراب بختیاریزاده در کادر فنی استقلال، با انگیزه بیشتری تمرینات خود را دنبال کرد و آماده ادامه مسابقات شد. با این حال در نخستین تمرین آبیپوشان پس از تعطیلی طولانی لیگ به دلیل شرایط جنگی، آقاسی در تصاویر منتشر شده از تمرین دیده نشد؛ موضوعی که باعث شکلگیری برخی گمانهزنیها شد.
پیگیریها از مسئولان باشگاه استقلال نشان میدهد که غیبت این بازیکن در تمرین روز جمعه با هماهنگی سهراب بختیاریزاده بوده است. آقاسی به سرمربی استقلال اعلام کرده که روز شنبه خود را به تهران میرساند و از آن زمان تمریناتش را در کنار سایر بازیکنان آغاز خواهد کرد.