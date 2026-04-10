حضور اعضای باشگاه فجر در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب
کد خبر : 1771802
اعضای باشگاه فجر با حضور در مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در محله سراج شیراز، یاد این روز را گرامی داشتند.
به گزارش ایلنا، در مراسمی که به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب در محله سراج شیراز برگزار شد، مدیرعامل، کادر اجرایی و بازیکنان باشگاه فجر حضور پیدا کردند و با شرکت در این مراسم، ارادت خود را به مقام شهدا نشان دادند.
این مراسم با حضور جمعی از مردم و مسئولان محلی همراه بود و اعضای باشگاه فجر در بخشی از این رویداد به سوگواری و ادای احترام به یاد رهبر انقلاب پرداختند. این اقدام، بخشی از برنامههای فرهنگی باشگاه برای تعامل با جامعه و گرامیداشت رویدادهای ملی و مذهبی بود.