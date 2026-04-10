بازگشت مربی ترک‌تبار استقلال به تهران

اوزجان بیزاتی، مربی ترک‌تبار استقلال پس از اعلام آتش‌بس به تهران بازگشت و از فردا در تمرینات آبی‌پوشان حاضر می‌شود.

به گزارش ایلنا،  اوزجان بیزاتی، مربی ترک‌تبار تیم فوتبال استقلال که با آغاز جنگ ایران را ترک کرده بود، پس از اعلام آتش‌بس بار دیگر به تهران بازگشت تا در تمرینات این تیم حضور پیدا کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، بیزاتی قرار است از فردا (شنبه) در تمرین استقلال شرکت کند و فعالیت خود را در کادر فنی آبی‌پوشان از سر بگیرد.

پیش از این نیز اعلام شده بود که شاگردان سهراب بختیاری‌زاده از امروز تمرینات آماده‌سازی خود را برای ادامه رقابت‌ها آغاز کرده‌اند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
