نامه محرمانه فدراسیون هندبال به باشگاه‌ها

برای لیگ تصمیم بگیرید

فدراسیون هندبال برای تیم‌های حاضر در لیگ برتر نامه مهمی ارسال کرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به اینکه لیگ های ورزشی پیش از آغاز جنگ ناتمام بودند، پس از اعلام آتش‌بس، تکلیف رشته های مختلف ورزشی یکی پس از دیگری مشخص خواهد شد.

در همین راستا و طی نامه مهمی که در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است، مشخص شده که فدراسیون هندبال طی نامه‌ای به مدیران باشگاه های مختلف اعلام کرده است که در نظر دارد لیگ ناتمام را در پایان اردیبهشت ماه تمام کند. و با توجه به این قضیه از تیم‌‌های هندبال بانوان و آقایان درخواست شده است پیشنهادات خود در خصوص ادامه لیگ را تا موعد مقرر برای این فدراسیون ارسال کنند.

لیگ هندبال پیش از آغاز جنگ به صورت متمرکز در چند استان درحال پیگیری بود.

