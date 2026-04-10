اسپالتی تا ۲۰۲۸ با یوونتوس تمدید کرد

به گزارش ایلنا، لوچانو اسپالتی قرار است به کار خود به‌عنوان سرمربی تیم اول یوونتوس ادامه دهد. باشگاه یوونتوس در ابتدا با انتشار ویدیویی، لحظه‌ای را نشان داد که لوچانو اسپالتی پیش از آغاز تمرین، خبر تمدید قراردادش را به بازیکنان اطلاع می‌دهد.

چند دقیقه بعد، این باشگاه بزرگ سری‌ A در بیانیه‌ای رسمی همراه با اظهارات دیمین کومولی، مدیرعامل باشگاه، تمدید قرارداد اسپالتی را تأیید کرد:«از اینکه قرارداد لوچانو را برای دو فصل دیگر تمدید کرده‌ایم، بسیار خوشحالیم.»

اسپالتی در پایان اکتبر ۲۰۲۵ هدایت تیم را بر عهده گرفت و جانشین ایگور تودور شد. او در ابتدا قراردادی کوتاه‌مدت تا پایان فصل امضا کرده بود. یوونتوس در حال حاضر در رتبه پنجم جدول قرار دارد و تنها یک امتیاز با سهمیه لیگ قهرمانان فاصله دارد، اما با این حال، باشگاه تصمیم گرفته بدون توجه به اینکه فصل آینده در کدام رقابت اروپایی حضور خواهد داشت، به همکاری با این مربی ادامه دهد.

دیمین کومولی، مدیرعامل یوونتوس، گفت:«از زمانی که لوچانو به خانواده بزرگ یوونتوس پیوست، تأثیر فوری و بسیار مثبتی روی بازیکنان، کل باشگاه و جامعه بیانکونری گذاشت. خیلی زود برای همه مشخص شد که او فرد مناسبی برای هدایت تیم در مسیر پیشرفت است. سبک بازی جاه‌طلبانه او بازتابی از انتظارات هواداران و باشگاه است و ارزش‌هایش با هویت ما همخوانی دارد.»

کومولی در ادامه گفت:«به همین دلیل تصمیم گرفتیم همکاری‌مان را فراتر از مدت قرارداد قبلی ادامه دهیم، زیرا معتقدیم ثبات و تداوم دو رکن اساسی برای موفقیت در آینده هستند. موفق باشی آقای مربی!»

