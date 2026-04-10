مربی تیم ملی لهستان درگذشت

به گزارش ایلنا، فوتبال لهستان با درگذشت مربی تیم ملی در شوکی بزرگ فرو رفت .

اتحادیه فوتبال لهستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ماگیرا در سن ۴۹ سالگی دار فانی را وداع گفته است؛ خبری که به سرعت در رسانه‌های اروپایی بازتاب یافت و با واکنش‌های احساسی از سوی بازیکنان، مربیان و هواداران همراه شد.

در این بیانیه، بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره علت درگذشت، بر «اندوه عمیق» خانواده فوتبال لهستان تأکید شده است.

ماگیرا که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فعالیت می‌کرد، چهره‌ای شناخته‌شده در فوتبال لهستان به شمار می‌رفت.

