جانشینان احتمالی اوسمار روی نیمکت مربیگری پرسپولیس

به گزارش خبرنگار ایلنا، باشگاه پرسپولیس همزمان با بازیکنان، به اعضای خارجی خود از جمله اوسمار ویه‌را برنامه و زمان شروع تمرینات را ابلاغ کرده و در انتظار بازگشت سرمربی برزیلی‌اش به تهران برای شروع آن است.

اوسمار ویه‌را همزمان با شروع جنگ و با تدابیر این باشگاه به صورت زمینی از ایران خارج شد و اکنون این باشگاه در ایمیل و پیامی به سرمربی و دیگر اعضای خارجی تیم خود، ضمن اعلان ابلاغیه مربوط به شروع مجدد لیگ، شرایط آنها برای تهیه بلیت و زمان ورود به تهران را نیز جویا شده تا نسبت به فراهم کردن آن اقدامات لازم را صورت دهد.

با این حال با توجه به زمان کوتاه باقیمانده تا این موضوع و در حالیکه این ابلاغ از شب چهارشنبه به تمامی این تیم به اشکال مختلف اعلام شده و کمتر از 24 ساعت دیگر آنها باید در تمرینات حضور یابند، موضوع مربوط به حضور اوسمار و دیگر نفرات خارجی نامشخص است.

در این میان این بحث شکل گرفته که احتمالا این نفرات در انتظار مشخص شدن جلسه‌ای که قرار است در پاکستان در خصوص وضعیت جنگ و توافق صورت گیرد، مانده‌اند و احتمالا بعد از آن تکلیف حضور و یا تصمیم دیگر خود را مخص خواهند کرد.

باشگاه پرسپولیس اما مدعی است که روند همکاری آنها با اوسمار و دیگر نفرات خارجی به شکل مثبتی پیش می‌رود و به عنوان باشگاه پیشگام در شروع لیگ، مشکلی در این زمینه احساس نکرده و به هیچ عنوان نیز به عدم حضور سرمربی برزیلی خود فکر نمی‌کنند.

پیگیری‌ها در این زمینه و گفتگو با مدیران پرسپولیس با این سوال که در صورت احتمال عدم حضور اوسمار چه برنامه‌ای برای جانشینی وی خواهند داشت و تصمیم آنها نیز چه خواهد بود، با پاسخ روشنی همراه نیست و اینطور به نظر می‌رسد که آنها به هیچ عنوان روی این قضیه احساس نگرانی ندارند!

احتمال نزدیک به یقین این خواهد بود که در شرایط فعلی و در فاصله 24 ساعت مانده به شروع تمرینات و با توجه به این دو تمرین ابتدایی این تیم مربوط به مسائل فنی و تاکتیکی نخواهد بود و بیشتر برنامه بدنی و آمادگی و تست بازیکنان مدنظر است، در این مدت کریم باقری برای چندمین بار هدایت و راهبری تیم را برعهده خواهد داشت تا بعد از آن، تکلیف حضور اوسمار ویه را مشخص شود.

اگر اوسمار ویه را به ایران نیاید...

این مساله را البته باید به عنوان یک احتمال در نظر گرفت؛ هرچند مدیران پرسپولیس نخواهند این موضوع را بپذیرند و به عنوان یک چالش احتمالی به آن نگاه کنند. در این صورت باید کریم باقری را بار دیگر به عنوان سرمربی موقت پرسپولیس در نظر گرفت. موضوع مهم این است که در شرایط کنونی هیچ گزینه محتمل دیگری در حد جانشینی و همراهی این تیم تا پایان فصل در ذهن دیده نمی‌شود. حتی در صورت ادامه همکاری کریم باقری تا پایان فصل نیز او با چالش "دستیار" مواجه خواهد بود. مهرداد خانبان راهی تراکتور شده و دیگر نفرات تاثیرگذار نیمکت فنی این تیم نیز قالبا خارجی بوده‌اند و این تیم از این حیث - در صورت عدم حضور اوسمار و دستیارانش- با چالش دیگری مواجه خواهد بود.

سیدجلال گزینه محتمل نیمکت

کاپیتان و مدافع اسبق پرسپولیس که مدتی نیز به عنوان مربی در این تیم فعالیت داشت احتمالا بار دیگر به عنوان گزینه حضور در نیمکت مطرح شود. سیدجلال حسینی حتی در مقطعی در نقش گزینه سرمربیگری این تیم ولو به عنوان موقت نامش مطرح شده بود اما بعد از اینکه مدیران باشگاه به کریم باقری اعتماد کردند، ترجیح داد راه خود را از تیم جدا کند. باید دید در شرایط کنونی و با توجه به کمبود نیروی فنی که از شرایط تیم آگاه باشد و نفرات نیز به او اعتماد داشته باشند، بار دیگر آنها به گزینه سیدجلال حسینی خواهند رسید یا خیر.

مدعیان دیگر:

یحیی گل محمدی، فرشاد پیوس، حمید درخشان، حمید استیلی، ساکت الهامی و .... از دیگر مربیانی هستند که در شرایط کنونی و در فاصله هشت هفته مانده به پایان فصل با توجه به اینکه فعالیتی ندارند شاید بتوانند گزینه محتمل و دور و نزدیک این باشگاه محسوب شوند. در نهایت اما باید دید اوسمار طی 72 ساعت آتی خود را به تهران خواهند رساند یا این باشگاه مجبور به عبور از چالشی بزرگ برای انتخاب رهبر نیمکت خود خواهد بود.

