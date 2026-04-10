پویش ورزش و نشاط کارگری به نیرو محرکه قزوین رسید

به گزارش ایلنا و روابط عمومی ورزش کارگری، پویش ورزش و و نشاط کارگری از جمله طرح های بسیار موثری بود که به ابتکار اداره کل ورزشی و حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی برای ایجاد نشاط کارکران و غلبه بر استرس دوران جنگ رمضان به مورد اجرا در آمد و با استقبال گسترده کارگران و کارفرمایان مه همواره در سخت ترین دوران همچنان در خط مقدم تولید ایستاده اند تا حملات ناجوانمردانه دشمنان خللی در اقتصاد و تولید ایجاد نکند .

دکتر عسکری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در این زمینه گفت: با توجه به تاکید دکتر میدری وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی حمایت و پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی و با توجه به تاثیر و نقش آفرینی ورزش در افزایش تاب آوری اجتماعی (مقاومت، روحیه بخشی و امید آفرینی) در جنگ در راستای اجرای برنامه‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی این وزارتخانه مبنی بر ارتقاء سلامت و تندرستی نیروی کار، پویش نشاط و سلامتی را اداره کل امورزشی ما با همکاری خود کارخانجات به مرحله اجرا در آوردیم که استقبال بسیار خوبی هم صورت گرفت.

آخرین برنامه تا قبل از تسلیم دشمنان آمریکایی صهیونی تحت عنوان «پویش کاروان ورزش نشاط کارگری در محیط کار» با حضور صفی خانی معاون اقتصادی استاندار قزوین، انتظاری مدیرکل کاراستان به همراه احمد اسناوندی مدیرکل امور ورزشی وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی با مشارکت مدیران و کارگران شرکت صنعتی نیرو محرکه در روز دوشنبه ۱۷ فروردین ماه برگزار گردید.

در این برنامه ضمن قدردانی از تلاش‌های کارگران شریف این شرکت که در شرایط سخت با ایثار و از خودگذشتکی در خط مقدم سنگر اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند؛ برنامه‌های شاد و مفرح ورزشی ازجمله طناب کشی،گل‌ کوچک و دارت بین کارگران مجموعه برگزار گردید

همچنین در حاشیه برنامه ،چند اصله نهال به نیّت شهداء بخصوص رهبر شهیدمان که بر توسعه فضای سبز تاکید داشتند و به تاسی از درختی که همه ساله می کاشتند در محوطه شرکت نیرو محرکه غَرص گردید.

در این پویش بیژن خراسانی معاون فنی فدراسیون ورزش کارگری، قاسمی فرماندار شهرستان، شلویری معاونت فرهنگی ورزشی اداره کل کار استان، یولچی خانی رئیس اداره کار شهرستان البرز نیز حضور داشتند .

به نظر می رسد این پویش با توجه به سهل الوصول بودن و دسترسی آسان کارگران به بازیها و تفریحات سالم و استقبالی که صورت گرفته همجنان در سراسر کشور تداوم داشته باشد.

انتهای پیام/