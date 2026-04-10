به گزارش ایلنا، بعد از اعلام شروع مجدد لیگ برتر و تمرین تیم‌ها، باشگاه پرسپولیس نیز به اشکال مختلف از جمله ارسال پیام و ایمیل به اعضای خارجی خود، این موضوع را به اطلاع آنها رسانده و خواستار بازگشت آنها برای در اختیار گرفتن تیم شده است.

باشگاه پرسپولیس در این زمینه پیگیر خرید بلیت و همچنین مسائل مربوط به حضور زمینی آنها از مرز ترکیه نیز است تا بلافاصله شرایط حضور آنها در تمرینات و در تهران را نیز فراهم سازد.

در این زمینه به آنها و از جمله اوسمار ویه را اعلام شده، همانند زمان خروج از تهران، قادر خواهند بود بعد از سفر هوایی به ترکیه، به صورت زمینی و با در اختیار داشتن ماشینی که باشگاه تدارک خواهد دید، خود را به بار دیگر به تهران رسانده تا در تمرینات حضور یابند.

باید دید در فاصله 24 ساعت مانده تا شروع تمرینات طبق آخرین اعلان این باشگاه، آیا اوسمار و دیگر نفرات خارجی این تیم قادر خواهند بود بار دیگر در تهران حاضر شوند یا باید منتظر تصمیم دیگری در این زمینه ماند.

