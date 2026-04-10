ابهام در جانشینی سرپرستی پرسپولیس و پیروانی

به گزارش ایلنا، بعد از شروع جنگ و سفر افشین پیروانی به آمریکا برای دیدار با خانواده‌اش، باشگاه پرسپولیس در بیانیه‌ای به این موضوع پرداخت و در نهایت رای به کنار گذاشتن پیشکسوت باسابقه خود داد.

اکنون با شروع مجدد تمرینات و بحث شروع لیگ برتر، درباره سرپرستی این تیم بحث زیادی شکل گرفته است؛ مهمترین نام برای جانشین موقتی در این پست "محسن خلیلی" است. مهاجم اسبق سرخپوشان که مدتی نیز در سمت سرپرستی کار را دنبال کرده و در ادامه اکنون به عنوان معاون ورزشی این باشگاه فعال است.

با این حال گفته می‌شود خلیلی در شرایط کنونی این پیشنهاد را نپذیرفته و به دنبال پیش بردن برنامه‌های خود در سمتی که در اختیار دارد، خواهد بود. خلیلی که به عنوان معاون باشگاه و فرد مورداعتماد پیمان حدادی و دیگر اعضای هیات مدیره، برنامه ویژه‌ای برای فعالیت‌های ورزشی و زیرساختی باشگاه دارد، در شرایط کنونی نمی‌خواهد خود را درگیر مساله سرپرستی تیم کند.

در این شرایط نام چند پیشکسوت برای حضور در پست سرپرستی باشگاه به میان آمده است و باشگاه به صورت پنهانی و کاملا سکرت به دنبال دریافت استعلام‌های آنها از نهادهای ذیصلاح است.

با این حال با توجه به شرایط حساس، باشگاه به صورت جدی پیگیر این موضوع است تا محسن خلیلی را به صورت موقت و با در سپردن اختیارات لازم، برای حضور در سمت "سرپرست موقت" تیم نیز قانع کند تا در این مدت کوتاه و فشرده پایان لیگ، درگیر مسائل دیگر نباشد و با پایان لیگ بار دیگر وظایف خود را در سمت معاون باشگاه دنبال کند.

این نکته زمانی جدی می‌شود و به سمت واقعیت نزدیک شده که باشگاه در شرایط کنونی تمامی مراحل آماده سازی تیم را به محسن خلیلی سپرده و او هماهنگی با مربیان و همچنین فراهم کردن شرایط آماده سازی تیم و مسائل مربوط به تمرینات را زیر نظر گرفته و پیگیر است.

باید دید در نهایت در فاصله کوتاه تا شروع احتمالی لیگ، باشگاه محسن خلیلی را به عنوان سرپرست موقت اعلام خواهد کرد یا از بین گزینه‌های پیشکسوت خود رای به انتخاب جدید خواهد داد.

