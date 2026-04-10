برنامه شمس آذر و رضایی برای بازگشت به قزوین

به گزارش ایلنا، با ابلاغ جدید سازمان لیگ مبنی بر شروع تمرینات تیم‌های لیگ برتری برای آماده باش مسابقات، باشگاه شمس آذر نیز از بازیکنان و دیگر اعضای خود خواسته تا با حضور در قزوین مهیای آن باشند.

وحید رضایی که به همراه خانواده راهی شیراز شده بود، به همراه کادرفنی در گروه بازیکنان به آنها اطلاع داده تا روز چهارشنبه و از ساعت 16 در محل تمرین حضور یافته و خود را برای شروع تمرینات مهیا کنند.

این در حالیست که باشگاه شمس آذر نیز همانند چند تیم دیگر لیگ برتری با مشکل برای شروع مسابقات به دلیل مسائل مالی و آسیب های جنگی از حیث اقتصادی مواجه بوده است.

برخلاف تصورات این باشگاه و مالک آن به دلیل عدم وصول مطالبات که معمولا به صورت چک مدت دار بوده و در بازه زمانی اسفند سال گذشته و فروردین ماه نقد نشده است، با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

از سوی دیگر گفته می‌شود مطالبات این باشگاه از پرسپولیس نیز به واسطه رضایتنامه فرزین معامله گری نقد نشده و قرمزها موفق به انجام تعهد خود نشده‌اند تا از این حیث نیز قزوینی‌ها با دردسر مواجه باشند.

با این حال با توجه به ابلاغ سازمان لیگ و دستور فدراسیون فوتبال برای شروع تمرینات و احتمال برگزاری مسابقات از اردیبهشت ماه، کادرفنی و مدیران این تیم، از بازیکنان خواسته‌اند تا روز شنبه در محل تمرینات حضور یافته و باید دید چه تصمیمی برای حل مسائل مالی خود خواهند گرفت.

روز یکشنبه نیز البته سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال قصد دارد در وبیناری با حضور مدیران باشگاه‌ها به شرایط شروع لیگ بپردازد و موارد و شرایط آن را مورد بررسی قرار دهد. گفته می‌شود احتمال کمک مالی فدراسیون در چنین شرایطی به برخی باشگاه‌ها برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی نیز دور از ذهن نیست و از منابع درآمدی آنها در ادامه کاسته خواهد شد.

