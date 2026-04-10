اعتراف عجیب اشلوت پس از تحقیر مقابل پاریس
سرمربی لیورپول با وجود تیره روزیهای اخیر، مدعی حمایت کامل مدیران و هواداران باشگاه شد.
به گزارش ایلنا، فشارها بر استراتژیست هلندی پس از باخت ۲ بر صفر مقابل پاریسنژرمن به اوج خود رسیده است؛ نتیجهای که رویاهای اروپایی لیورپول را در وضعیتی بحرانی قرار داد، آن هم در حالی که پیش از این شکست سنگین ۴ بر صفر مقابل منچسترسیتی در جام حذفی و لغزش برابر برایتون در لیگ برتر، هواداران را نگران کرده بود.
با این حال، علیرغم هیاهوی بیرونی و گمانهزنیهای فزاینده درباره آیندهاش، سرمربی لیورپول با قاطعیت اصرار دارد که همچنان از حمایت کامل مدیران آنفیلد برخوردار است.
اشلوت در آستانه نبرد با فولام به خبرنگاران گفت: «من حرفهایم را زیاد تکرار میکنم اما بارها گفتهام که حمایت زیادی را حس میکنم، نه تنها از سوی مالکان بلکه از طرف ریچارد [هیوگز، مدیر ورزشی] و مایکل [ادواردز، مدیر اجرایی]؛ من از سوی آنها هم حمایت زیادی را احساس میکنم.»
به نظر میرسد اعتمادبهنفس او بیدلیل نیست، چرا که گزارشها حاکی از آن است که چهرههای ارشد گروه ورزشی فنوی (FSG) همچنان متعهد هستند که به او اجازه دهند پروژه بازسازی آنفیلد را ادامه دهد.
این مربی هلندی بهویژه تحت تأثیر واکنش هواداران اعزامی در جریان سفر اخیر به پارک دو پرنس قرار گرفت. حتی پس از تماشای نمایشی که در آن اشلوت اعتراف کرد تیمش در رده دوم قرار داشت، هواداران همچنان به تشویقهای خود ادامه دادند.
اشلوت توضیح داد: «اما هر چقدر هم که ممکن است عجیب به نظر برسد، من حمایت هواداران را هم حس میکنم. ما در پاریس از مسابقات کنار میرفتیم، وقتی بازیکنان برای گرم کردن وارد زمین شدند و هواداران، بعد از یک باخت ۴ بر صفر، بلافاصله شروع به خواندن سرود "دوستت داریم لیورپول" کردند.»
او در ادامه افزود: «و بعد از اینکه ما - فکر میکنم منصفانه باشد که بگوییم - در طول ۹۰ دقیقه تحت تأثیر بازی حریف قرار گرفتیم، به سمت جایگاه هواداران مهمان رفتیم و آنها هنوز برای ما آواز میخواندند و برایمان دست میزدند، بنابراین آن حمایت را همواره حس کردهام. بارها گفتهام که باشگاه میداند در چه دورانی هستیم و در این مدت من حمایت کامل را احساس میکنم.»
اظهارات این سرمربی در برهه حساسی بیان میشود، چرا که هواداران در حال برنامهریزی برای اعتراض به تصمیم باشگاه مبنی بر افزایش قیمت بلیتها هستند. اسلات به این اصطکاک اعتراف کرد اما از هواداران خواست تا آن جو وحشتناکی را که تاریخ آنفیلد را تعریف کرده است، حفظ کنند؛ او بازی خانگی اخیر مقابل گالاتاسرای در لیگ قهرمانان را به عنوان نمونهای بارز از تأثیر آنها ذکر کرد که لیورپول توانست بازی باخته را برگرداند و صعود کند.
اشلوت توضیح داد: «بارها گفتهام که باشگاه میداند در چه دورانی هستیم و در این مدت من حمایت کامل را احساس میکنم. امیدوارم با وجود اعتراضات، هواداران بتوانند به همان اندازهای که همیشه در این فصل و سال گذشته برای ما مفید بودهاند، کمک کنند.»
او باید خیلی سریع این اعتماد مدیران را در داخل زمین پاسخ دهد. قرمزها در آخر هفته (یکشنبه) با یک تقابل حیاتی در لیگ برتر مقابل فولام روبرو هستند تا به افت داخلی خود پایان دهند.
پس از آن، تمام نگاهها به اروپا معطوف خواهد شد؛ جایی که لیورپول روی حمایت بیدریغ هوادارانش و یک شب تاریخی دیگر زیر نورافکنهای آنفیلد حساب باز کرده است تا شکست ۲ بر ۰ مقابل پاریسنژرمن را جبران کرده و فصل خود را زنده نگه دارد.