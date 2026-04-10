شمارش معکوس برای بازگشت مغز متفکر؛ دییونگ به نبرد مادرید میرسد؟
کادر پزشکی آبیاناریها تمام توان خود را به کار گرفته تا ستاره هلندی را برای جدال سرنوشتساز مقابل اتلتیکو مهیا کند.
به گزارش ایلنا، آبیاناریها در آستانه دو کارزار حیاتی و سرنوشتساز فصل قرار گرفتهاند: نبرد حیثیتی دربی مقابل اسپانیول و جدال تمامعیار برگشت در یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر اتلتیکو مادرید.
هانسی فلیک در حالی اوضاع اردوگاه خود را رصد میکند که ترکیب تیمش تحت تأثیر مصدومیتهای پیاپی، ضربات فیزیکی مسابقات و محرومیتها بهشدت محدود شده است. با این حال، چراغ سبز بازگشت فرانکی دییونگ، بهترین خبر ممکن برای این سکاندار آلمانی بود.
ستاره هلندی برای دومین روز متوالی در تمرینات گروهی حاضر شد تا بازگشتش را قطعی کند. او که روز پنجشنبه بخشی از برنامههای تمرینی را پشت سر گذاشته بود، امروز و در آستانه دربی، با همان توان و شدت سایر بازیکنان پا به توپ شد.
این هافبک طراح از اواخر فوریه به علت آسیبدیدگی عضله دوسر دیستال پای راست، ۹ نبرد رسمی (شامل ۵ بازی لالیگایی، ۳ مسابقه اروپایی و یک دیدار جام حذفی) را از دست داده بود. اکنون کادر فنی بارسا با توجه به فشردگی مسابقات و نیاز مبرم به بازسازی کمربند میانی، برای بازگشت او لحظهشماری میکند.
دییونگ مراحل کار با توپ را هم با موفقیت آغاز کرده است. در سوی دیگر، پدری که در نبرد رفت مقابل اتلتیکو بین دو نیمه تعویض شده بود، اگرچه بدون مشکل تمرین میکند، اما احتمال دارد برای دربی استراحت کند تا با آمادگی کامل به بازی اروپایی برسد. همچنین فلیک، مارک برنال را که در تمرین جمعه غایب بود، در اختیار نخواهد داشت. در حاشیه تمرین امروز، فران تورس لحظات شادی را سپری کرد و همتیمیهایش با شوخی و زدن ضرباتی به سر او، رسیدن به رکورد ۲۰۰ بازی با پیراهن بارسلونا را جشن گرفتند.
نقشه کادر فنی بر این استوار است که دییونگ روز شنبه در ورزشگاه نوکمپ دقایقی مقابل اسپانیول به میدان برود تا با به دست آوردن ریتم بازی، در بهترین فرم ممکن راهی ورزشگاه متروپولیتانو شود و برای بقای بارسا در لیگ قهرمانان بجنگد.