بازگشت به لالیگا بعد از شکست تلخ مقابل بایرن مونیخ
ترکیب احتمالی رئال مادرید / سه گانه طلایی در ترکیب اصلی
اردوی مادریدیها در آستانه نبرد امشب با خبر بازگشت همزمان سه مهره کلیدی به جمع ۱۱ نفر برگزیده، به اوج هیجان رسیده است.
به گزارش ایلنا، سپیدپوشان مادریدی در شرایطی جمعه شب در دژ سانتیاگو برنابئو برابر خیرونا صفآرایی میکنند که تمام فکر و ذکرشان معطوف به نبرد سرنوشتساز چهارشنبه شب مقابل بایرن مونیخ است. با وجود اینکه رئال باید باخت ۲ بر ۱ بازی رفت را جبران کند، اما آلوارو آربلوا صراحتاً اعلام کرد که قصد ندارد دست به تغییرات گسترده در ارنج تیمش بزند؛ چرا که پس از توقف بارسا برابر مایورکا، آنها با وجود فاصله ۷ امتیازی، همچنان به معجزه در لالیگا و رسیدن به جام قهرمانی امیدوار ماندهاند.
آربلوا در نشست خبری خود تایید کرد که جود بلینگام، ادواردو کاماوینگا و ادر میلیتائو در جدال با خیرونا فیکس خواهند بود؛ سه ستارهای که مهرههای بدون جانشین او برای نبرد برگشت در آلیانز آرنا نیز به شمار میروند. خبر خوش دیگر برای مادریدیها بازگشت فرلان مندی به لیست است که احتمالاً برای آمادگی بیشتر جهت حضور در لیگ قهرمانان، دقایقی فرصت بازی پیدا میکند. در فهرست غایبان رئال تنها نام تیبو کورتوا و رودریگو به دلیل آسیبدیدگی و فرانکو ماستانتونو به علت محرومیت به چشم میخورد.
در جبهه مقابل، خیرونا در حالی گام به زمین برنابئو میگذارد که پیروزی اقتصادی آنها برابر ویارئال در ورزشگاه مونتیلیوی، روحیه تیم را دگرگون کرده است. این نماینده کاتالونیا با دشت ۳ امتیاز حیاتی، حاشیه امنیت خود با منطقه خطر را به ۸ امتیاز رساند تا حالا با خیالی تخت به مصاف رئال مادرید برود؛ تیمی که میداند حتی در صورت شکست هم ضرر سنگینی متوجهاش نخواهد شد. شاگردان میچل پس از مدتها نفس راحتی کشیدهاند و قصد دارند از تمرکز ناقص رئالیها که بین دوراهی لالیگا و لیگ قهرمانان گیر افتادهاند، نهایت استفاده را ببرند.
خیرونا از تاریخ ۱۶ ژانویه به این سو رنگ برد در بازیهای خارج از خانه را ندیده است؛ یعنی از همان روزی که با دو گل از سد اسپانیول گذشتند و سومین پیروزی متوالی بیرون از خانه خود را جشن گرفتند. آن روزهای درخشان که با شروع سال جدید میلادی همزمان شده بود، حکم فرشته نجات آنها را داشت تا پس از نیمفصلی پر از تلاطم، خود را از چنگال سقوط بیرون بکشند و به ساحل آرامش برسند.
ترکیب احتمالی رئال مادرید: لونین، الکساندر آرنولد، رودیگر، میلیتائو، فران گارسیا، شوامنی، کاماوینگا، گولر، بلینگام، وینیسیوس و امباپه.