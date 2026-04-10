نقشه‌راه پرز برای زلزله مدیریتی در رئال مادرید

نقشه‌راه پرز برای زلزله مدیریتی در رئال مادرید
رئیس بلندپرواز رئال مادرید در صدد است با تعریف یک پست سازمانی جدید، ساختار قدرت و مدیریت را در جمع کهکشانی‌ها به طور کامل بازنویسی کند.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که تنها ۸ هفته به پایان رقابت‌های لالیگا باقی مانده، فصل برای رئال مادرید در لبه پرتگاه قرار گرفته است؛ چرا که سپیدپوشان با اختلافی ۷ امتیازی، پشت سر بارسلونای صدرنشین حرکت می‌کنند.

اوضاع در لیگ قهرمانان نیز چندان مساعد نیست و شکست ۲ بر ۱ مقابل بایرن مونیخ در بازی رفت مرحله یک‌چهارم نهایی، مسیر صعود به نیمه‌نهایی را به‌شدت دشوار کرده است. صرف‌نظر از هر نتیجه‌ای که در جدال برگشت رقم بخورد، این فصل مطابق برنامه‌ها پیش نرفته است؛ به‌ویژه پس از برکناری ژابی آلونسو و روی کار آمدن آلوارو آربلوا که هنوز نتوانسته منتقدان را با عملکرد خود متقاعد کند.

نشریه «موندو دپورتیوو» مدعی شده است که فلورنتینو پرز در حال بررسی ایجاد یک پست جدید در ساختار باشگاه است؛ جایگاهی که از زمان حضور چهره‌هایی چون خورخه والدانو و پدراگ میاتوویچ در برنابئو دیده نشده بود. برنامه «ال لارگرو» در شبکه کادنا سر نیز با تایید این خبر اضافه کرد که سران باشگاه در کنار بررسی خریدهای احتمالی، موضوع انتصاب یک مدیر ورزشی را برای تقویت ساختار داخلی خود زیر نظر دارند.

بر اساس جزئیات ارائه شده در این برنامه، یک آژانس خارجی از همین حالا بازبینی رزومه چندین مدیر ورزشی تراز اول را آغاز کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که اکثر این گزینه‌ها در حال حاضر در باشگاه‌های دیگر مشغول به کار هستند و هدف از این اقدام، آماده‌سازی یک لیست نهایی برای ارائه به باشگاه در زمان مقتضی است.

