فندایک:
پاریس را هم مثل بارسا در آنفیلد دفن میکنیم
کاپیتان لیورپول ضمن غیرقابلقبول خواندن نتایج تیم، به بازگشت رویایی مقابل پاریس در آنفیلد امیدوار است.
به گزارش ایلنا، پس از شکست ۲ بر صفر لیورپول مقابل پاریسنژرمن در دور رفت مرحله یکچهارم نهایی در پارک دو پرنس، شاگردان آرنه اسلات اکنون با ماموریتی دشوار در لیگ قهرمانان روبرو هستند.
تیم اسلات در جریان آن مسابقه در تمام دقایق تحت تأثیر حریف بود و حالا برای زنده نگه داشتن رویاهای اروپاییاش، به یک بازگشت بزرگ در آنفیلد نیاز دارد. با وجود این نمایش ناامیدکننده، فندایک همچنان اطمینان دارد که کار لیورپول تمام نشده است؛ کاپیتان سرخها با یادآوری بازگشت تاریخی سال ۲۰۱۹ مقابل بارسلونا، تاکید کرد که رقم خوردن شبهای شگفتانگیز در آنفیلد کاملاً ممکن است.
در آن مقطع، لیورپول با جبران باخت ۳ بر صفر، بارسلونا را با ۴ گل در هم کوبید و در نهایت جام قهرمانی را بالای سر برد. فندایک معتقد است با وجود اینکه خارج از باشگاه کسی به آنها امیدوار نیست، سناریوی مشابهی میتواند تکرار شود. او چالش فعلی را با آن پیروزی فراموشنشنی مقایسه کرد؛ زمانی که تیم یورگن کلوپ با وجود شانس بسیار کم، راهی فینال شد.
مدافع هلندی در این رابطه به نقل از روزنامه گاردین اظهار داشت: «در آن زمان، شما با یکی از بهترین تیمهای اروپا بازی میکردید که مشخصاً یکی از بهترین بازیکنان تاریخ را در ترکیب داشت و ما هم با مصدومیتهایی دست و پنجه نرم میکردیم. و حالا با تیمی بازی میکنیم که بهترین در اروپا است. آنها قهرمان اروپا هستند، بنابراین فکر میکنم از این نظر که روی کاغذ احتمالاً هیچکس به ما شانسی نمیدهد، شرایط مشابه است.»
وی در ادامه افزود: «همه چیز با باوری که در درون خودتان شکل میگیرد، شروع میشود. با باوری که از سرمربی دریافت میکنیم، با یک نقشه راه درست و شدت و توان بالایی که باید از ثانیه اول تا آخرین لحظه به کار بگیریم، البته اگر واقعاً بخواهیم به چیزی برسیم. ما باید اشتیاق و روحیه جنگندگی خود را نشان دهیم؛ این حداقل کاری است که به عنوان بازیکن لیورپول باید انجام دهید.»
فندایک در حالی که به بازگشت تیمش ایمان داشت، از نقد صریح عملکرد کلی لیورپول در این فصل نیز خودداری نکرد. قرمزها در تمامی رقابتهای این فصل متحمل ۱۷ شکست شدهاند؛ آماری که او آن را برای باشگاهی در سطح لیورپول، غیرقابلقبول توصیف کرد.
او در این باره گفت: «این غیرقابلقبول است. این واقعیت است. این یک واقعیت بزرگ است و به همین دلیل بسیار ناامیدکننده است. کنار آمدن با آن خیلی سخت است. هر چیزی در نهایت همیشه به پایان میرسد، از جمله زمان حضور من در اینجا که در یک نقطه تمام خواهد شد. در حال حاضر، واقعیت این است که ما نوسان داریم. بازیهای زیادی را واگذار میکنیم. لحظات خوبی داریم اما از نظر ثبات در آن سطح باقی نمیمانیم.»
لیورپول در شرایطی برای جبران فاصله دو گل در بازی برگشت یکچهارم نهایی میزبان پاریسنژرمن خواهد بود که امیدوار است جو آنفیلد بار دیگر معجزههای اروپایی پیشین را تکرار کند. با این حال، پیش از آن جدال حساس، تیم اسلات باید روز شنبه در رقابتهای لیگ برتر به مصاف فولام برود.