همه چیز در جیب ثروتمندان
بلیت بازیهای جام جهانی دست نیافتنی شد!
فدراسیون جهانی فوتبال با معرفی نرخهای جدید و سرسامآور برای تماشای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، شوک بزرگی به هواداران وارد کرد.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که هنوز سوت آغاز پیکارهای جام جهانی ۲۰۲۶ به صدا درنیامده، حواشی پیرامون این تورنمنت با تمرکز بر چالشهای مالی به اوج خود رسیده است. در کنار تنشهای امنیتی و زمزمههای اعتصاب در ایالات متحده، اکنون برچسب قیمتی بلیتها به جنجالیترین بحث روز بدل شده است.
گزارش آسوشیتدپرس حکایت از بهروزرسانی فهرست هزینههای فیفا و معرفی جایگاههای فوقلاکچری دارد که تمام معادلات قبلی را جابهجا کرده است.
این موج تازه از تورم بلیتها، در مسابقه افتتاحیه تیم ملی مقابل پاراگوئه به میزبانی اینگلوود در تاریخ ۱۲ ژوئن کاملاً به چشم آمد. در حالی که پیش از این گرانترین صندلیهای درجه یک با نرخ ۲۷۳۵ دلار عرضه میشد، فدراسیون جهانی با رونمایی از بلیتهای «ردیف اول» در مجاورت مستطیل سبز، قیمت را به ۴۱۰۵ دلار رسانده است تا تماشای زنده فوتبال رکورد قیمتی تاریخ را بشکند.
البته این پایان استراتژیهای درآمدزایی فیفا نیست؛ چرا که این نهاد در سکوت خبری، دستهبندی جدیدی را در بخشهای جلویی استادیوم با نرخهایی بین ۱۹۴۰ تا ۲۳۳۰ دلار برای همان بازی تعریف کرده است. این رویکرد که نخستین بار توسط اتلتیک فاش شد، نشاندهنده برنامهریزی دقیق برای تفکیک حداکثری بازار و بهرهبرداری کامل از اشتهای خرید هواداران است.
این تورنمنت که قرار است از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای در ۱۶ شهر مختلف آمریکا، مکزیک و کانادا برپا شود، با شتابی تند در حال تبدیل شدن به پرهزینهترین جام جهانی تاریخ برای تماشاگران است. مصداق بارز این موضوع، بلیتهای ۳۳۶۰ دلاری «ردیف اول» برای افتتاحیه کانادا در تورنتو و عرضه بلیتهای ۹۰۵ دلاری برای دور یکهشتم نهایی در فیلادلفیا است.
با این همه، شوک اصلی به مسابقه فینال در تاریخ ۱۹ جولای و ورزشگاه متلایف مربوط میشود؛ جایی که به گزارش آسوشیتدپرس، سقف قیمتها از ۸۶۸۰ دلار به رقم خیرهکننده ۱۰۹۹۰ دلار صعود کرده است.
حتی سکوهای اقتصادیتر نیز از این گرانی در امان نماندهاند، به شکلی که قیمتها در سطح دوم به ۷۳۸۰ دلار و در سطح سوم به ۵۷۸۵ دلار رسیده است. نکته عجیب اینکه با وجود این ارقام نجومی، تا روز پنجشنبه گذشته هیچ ظرفیت خالی برای دیدار نهایی باقی نمانده و تمامی بلیتها به فروش رفته بود.