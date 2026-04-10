به گزارش ایلنا، با خروج قطعی محمد صلاح از آنفیلد در اتمام فصل جاری، باشگاه لیورپول در آستانه یک مقطع گذار حیاتی قرار می‌گیرد که طی آن ناچار است با تکیه بر نسل جدید، مسیر پیشرفت خود را تداوم ببخشد. اگرچه این مهره مصری در قامت یکی از نمادهای تکرارنشدنی تاریخ لک‌لک‌ها از یاد نخواهد رفت، اما وداع زودهنگام او راه را برای ظهور نوابغ تازه، مخصوصاً در جناحین خط حمله، هموار می‌کند.

در همین چارچوب، لیورپول عملیات شناسایی جایگزین‌های احتمالی را کلید زده و نگاه خود را به سمت فوتبالیست‌های جوانی جلب کرده که توانایی تزریق سرعت و زهر تهاجمی بیشتر به کناره‌های زمین را داشته باشند.

مطابق با ادعای نشریه آلمانی بیلد، بازومانا توره، بال ۲۰ ساله و ساحل عاجی هوفنهایم، یکی از اولویت‌های جدی قرمزها برای جبران این غیبت بزرگ محسوب می‌شود.

بر پایه این گزارش، فرستادگان و تیم آنالیز لیورپول به صورت هفتگی عملکرد این بازیکن چپ‌پا را رصد می‌کنند؛ آن‌ها حتی در جریان برتری یک بر صفر ساحل عاج مقابل اسکاتلند در ورزشگاه گودیسون پارک نیز از نزدیک بازی او را زیر ذره‌بین قرار دادند.

با در نظر گرفتن نوسانات فعلی در مارکت فوتبال، برچسب قیمتی ۴۰ میلیون یورویی برای او رقمی منطقی به نظر می‌رسد. از آنجایی که قرارداد توره با هوفنهایم تا سال ۲۰۲۹ تمدید شده و هیچ بند آزادسازی خاصی در آن وجود ندارد، نهایی شدن این جابه‌جایی تنها از طریق چانه‌زنی مستقیم با مدیران این تیم آلمانی میسر خواهد بود.

