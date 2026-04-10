بمب خبری در آمریکا؛ تقابل دوباره نیمار و مسی در لیگ MLS

به گزارش ایلنا، نیمار در سال ۲۰۲۵ تا یک قدمی حضور در لیگ ایالات متحده پیش رفت و بعد از اتمام همکاری با الهلال، گفتگوهای جدی را با شیکاگو فایر پیش برد؛ اما در نهایت ترجیح داد به سانتوس، باشگاهی که فوتبالش را از آنجا شروع کرده بود، ملحق شود تا به این تیم برای رهایی از خطر سقوط کمک کند. امضای قرارداد یک‌ساله او با این تیم برزیلی تا حد زیادی از حجم گمانه‌زنی‌ها پیرامون ترانسفر او به MLS در آستانه جام جهانی کم کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد احتمال ایجاد یک جابه‌جایی تازه دوباره قوت گرفته است. اگرچه شنیده می‌شود گفتگوها هنوز در قدم‌های اولیه قرار دارد، اما باشگاه سینسیناتی در حال ارزیابی شرایط برای به خدمت گرفتن این فوق‌ستاره برزیلی است. این مجموعه در واکنش به پیگیری رسانه گل، از هر نوع موضع‌گیری در این باره امتناع کرد.

با این وجود، یک چالش اساسی برای سینسیناتی در چیدمان لیست بازیکنانش دیده می‌شود؛ تیم تحت هدایت پت نونان اکنون تمامی سه سهمیه بازیکن شاخص خود را به اوواندر، کوین دنکی و مایلز رابینسون اختصاص داده که همگی قراردادهایی طولانی‌مدت دارند. چنانچه تغییری در این لیست ایجاد نشود، نیمار ناچار است قراردادی را قبول کند که با سقف بودجه و قوانین دستمزد لیگ آمریکا همخوانی داشته باشد.

در همین راستا، رسانه اتلتیک گزارش داده است که در بازار نقل‌وانتقالات زمستانی گذشته در ژانویه، تیم‌های اروپایی تمایل زیادی برای جذب دنکی نشان داده بودند؛ بازیکنی که سینسیناتی او را در ابتدای سال ۲۰۲۵ جذب کرده بود.

