حیرت از چوب حراج شیاطین سرخ به ستاره اسکاتلندی
مارکو ماتراتزی با انتقاد از رویکرد مدیریتی منچستریونایتد، واگذاری اسکات مکتامینی با قیمتی ناچیز را تصمیمی اشتباه توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، مارکو ماتراتزی با ابراز نارضایتی شدید از استراتژی منچستریونایتد در واگذاری مکتامینی به ناپولی با رقمی که آن را بسیار کمارزش قلمداد میکند، لب به اعتراض گشود. این انتقادها در شرایطی مطرح میشود که این هافبک در سالهای اخیر به یکی از مهرههای کلیدی و درخشان فوتبال ایتالیا بدل شده و در ارنج ناپولی در مسابقات سری آ، نقشی محوری و تاثیرگذار را ایفا میکند.
ماتراتزی در گفتگو با روزنامه اسپورت در این خصوص اظهار داشت: «اسکات مکتامینی یک بازیکن فوقالعاده است. نمیفهمم چطور منچستریونایتد او را تقریباً مجانی به ناپولی فروخت.» از نگاه او، قیمت واقعی این بازیکن در بازار نقلوانتقالات باید چیزی در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو یا مبالغی بالاتر باشد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: «من عاشق اسکات مکتامینی هستم. وقتی برای اولین بار در منچستریونایتد در سنین پایین ظاهر شد، خندیدم و به پسرم گفتم که حتی در ۱۸ یا ۱۹ سالگی هم به یکی از بهترین بازیکنان جهان تبدیل خواهد شد، و حالا هم همینطور شده است.
جدایی مکتامینی از منچستریونایتد با مبلغ ۳۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۴ یکی از بزرگترین اشتباهات مدیریتی در تاریخ اخیر این باشگاه بوده است.»