خیز بلند مدعیان برای فتح جام در لیگ کنفرانس / شب جذاب اروپا

به گزارش ایلنا، رقابت‌های دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ کنفرانس اروپا به سرانجام رسید و خروجی این مسابقات به شکلی بود که در همان برخورد اول، مسیر صعود برای برخی تیم‌ها تا حد بسیار زیادی هموار به نظر می‌رسد.

در این چهارچوب، سه تقابل با حساب ۳ بر صفر به سود برندگان خاتمه یافت و در یک مسابقه دیگر نیز برتری ۲ بر صفر روی تابلو ثبت شد؛ آماری که از تسلط بی‌چون و چرای قدرت‌های این مرحله حکایت دارد، هرچند با در نظر گرفتن تقابل‌های برگشت در خانه رقبا، هنوز برای قطعی دانستن صعود مدعیان کمی زود است.

در جریان این بازی‌ها، رایو وایکانو موفق شد با سه گل از سد آاک آتن عبور کند و شاختار دونتسک نیز با نتیجه مشابهی آلکمار را مغلوب قدرت خود ساخت. در سمت دیگر جدول، کریستال پالاس با تحمیل شکست ۳ بر صفر به فیورنتینا به کار خود پایان داد و ماینتس نیز با حساب ۲ بر صفر استراسبورگ را با شکست بدرقه کرد.

مطابق با جدول‌بندی مسابقات، تیمی که از نبرد شاختار دونتسک و آلکمار سربلند بیرون بیاید، در نیمه‌نهایی با برنده جدال فیورنتینا و کریستال پالاس سرشاخ خواهد شد. به همین ترتیب، پیروز میدان رایو وایکانو و آاک آتن باید به مصاف تیمی برود که از دل مسابقه ماینتس و استراسبورگ راهی دور بعد می‌شود.

طبق زمان‌بندی اعلام شده، دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی برای روزهای ۳۰ آوریل و ۷ می پیش‌بینی شده است و بازی نهایی برای تعیین قهرمان این دوره از رقابت‌ها در تاریخ ۲۷ می برگزار خواهد شد.

