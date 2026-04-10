ادای احترام آبیپوشان به یاد و خاطره دختران مینابی
فرستادگان باشگاه استقلال برای گرامیداشت یاد دختران میناب در مراسم چهلمین روز درگذشت آنها شرکت کردند.
به گزارش ایلنا، وریا غفوری، چهره ماندگار و مربی سابق استقلال، در ساعات اولیه روز گذشته به همراه پژمان ماندگاری در قامت مدیر رسانهای و مهدی نوروزخانی به عنوان مدیر حراست و مسئول امنیتی باشگاه، با هدف نمایندگی از این مجموعه در آیین چهلمین روز درگذشت دانشآموزان مینابی شرکت کردند.
این هیئت اعزامی در جریان این مراسم ضمن گذراندن وقت و گفتگو با اعضای خانوادههای داغدیده در شهر میناب، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را ابراز نموده و برای بازماندگان از پیشگاه خداوند متعال طلب صبر و بردباری کردند.
همچنین در پایان این دیدار، آنها بر آمادگی همهجانبه باشگاه استقلال برای ارائه هرگونه خدمات، حمایتهای معنوی و همراهی با مردم این منطقه و خانوادههای محترم شهدا تاکید کردند.