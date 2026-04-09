برگزاری تمرین استقلال با حضور هواداران

به گزارش ایلنا، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمرین شاگردان سهراب بختیاری‌زاده روز شنبه ۲۲ فروردین‌ماه از ساعت 15:00 در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار می‌شود و درهای این تمرین به روی هواداران و اصحاب رسانه باز خواهد بود.

این در حالی است که مسابقات ورزشی در کشور طی حدود 40 روز گذشته به دلیل حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران با وقفه مواجه شده بود و تیم‌ها نیز امکان برگزاری تمرینات گروهی را نداشتند.

حالا با ایجاد آتش‌بس و از سرگیری فعالیت‌ها، استقلالی‌ها تمرینات خود را آغاز کرده‌اند تا برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر آماده شوند. گفته می‌شود در صورت فراهم بودن شرایط، لیگ از ابتدای اردیبهشت‌ماه مجدداً آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام باشگاه، تنها هواداران و خبرنگارانی امکان حضور در این تمرین را خواهند داشت که در سامانه رسمی هواداری باشگاه استقلال ثبت‌نام کرده باشند.

همچنین اهالی رسانه برای پوشش این تمرین، باید کارت رسمی وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال را در اختیار داشته و تصویر آن را از طریق سایت رسمی باشگاه ارسال کرده باشند.

