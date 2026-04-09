مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب با حضور تاج و دنیامالی
مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان کشوری در فضایی معنوی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب امروز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان کشور در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شد. در این مراسم، چهرههای مختلف سیاسی، فرهنگی و ورزشی نیز حضور یافتند و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به همراه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، از جمله حاضران در این مراسم بودند که با حضور خود ادای احترام کردند و بر اهمیت نقش ایشان در انسجام و هدایت کشور تأکید داشتند.