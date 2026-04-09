ماجرای انزو فرناندز و چلسی ختم به خیر شد
مدیر برنامههای انزو فرناندز اعلام کرد این هافبک آرژانتینی پس از حواشی اخیر از باشگاه چلسی و همتیمیهایش عذرخواهی کرده و اکنون هیچ اختلافی میان طرفین وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، جنجالهای روزهای اخیر حول اظهارات انزو فرناندز سرانجام با عذرخواهی این بازیکن از اعضای باشگاه چلسی پایان یافت. خاویر پاستوره، مدیر برنامههای این هافبک آرژانتینی، اعلام کرد که فرناندز از تمام افراد باشگاه(همتیمیها، کادر فنی و مدیران) عذرخواهی کرده و اکنون هیچ اختلافی میان طرفین وجود ندارد.
پاستوره با اشاره به توضیحاتی که به فرناندز دادهاند گفت: «او ۲۵ سال دارد و هنوز در حال یادگیری است. حتی اگر قصد بدی هم نداشت، نباید آن حرفها را بیان میکرد.» او افزود که این موضوع کاملاً برای باشگاه تشریح شده و همه به تفاهم رسیدهاند.
به گفته مدیر برنامههای فرناندز، رسانهها صحبتهای او را تحریف کردهاند و مسائل را به شایعات جدایی ربط دادهاند، در حالی که چنین چیزی مطرح نبوده است. پاستوره تأکید کرد: «هیچ مشکل و اختلافی وجود ندارد و فضا کاملاً آرام شده است.»
او همچنین یادآور شد که چلسی در مسیر کسب سهمیه لیگ قهرمانان قرار دارد و فرناندز بهعنوان یکی از مهرههای کلیدی تیم، هنوز شش سال دیگر با باشگاه قرارداد دارد؛ بنابراین همه باید برای اهداف مشترک تلاش کنند.