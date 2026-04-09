مانع بزرگ برای انتقال ۱۶۰ میلیون دلاری اولیسه؛
رئال مادرید در راهروی مذاکره با بایرن
گزارش بیلد نشان میدهد مایکل اولیسه هیچ بند جدایی در قراردادش با بایرن مونیخ ندارد و همین موضوع باشگاههای خواهان او را وادار به مذاکره مستقیم با بایرن میکند.
به گزارش ایلنا، نشریه آلمانی بیلد اعلام کرد مایکل اولیسه در قرارداد خود با بایرن مونیخ فاقد هرگونه بند فسخ است؛ مسئلهای که عملاً جدایی مستقیم او را غیرممکن کرده و باشگاههای علاقهمند را مجبور میکند برای جذب این بازیکن با بایرن وارد مذاکره شوند.
به این ترتیب، بایرن کنترل کامل آینده این ستاره را در اختیار دارد و میتواند با دست بالا در مذاکرات ظاهر شود. دراینمیان، رئال مادرید یکی از مشتریان جدی اولیسه معرفی شده و گفته میشود احتمال دارد در تابستان پیشنهادی حدود ۱۶۰ میلیون دلار برای جذب او ارائه کند.