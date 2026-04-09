بلاتکلیفی استقلال خوزستان در آستانه آغاز دوباره لیگ
در حالی که اکثر تیمهای لیگ برتر تمرینات خود را برای ادامه مسابقات از سر گرفتهاند، استقلال خوزستان بهدلیل مشکلات مالی و بستهبودن پنجره نقلوانتقالاتی در شرایطی نامعلوم قرار دارد.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که اغلب تیمهای لیگ برتری برای شروع دوباره تمرینات و آمادگی حضور در ادامه رقابتها برنامهریزی کردهاند، استقلال خوزستان وضعیتی متفاوت و عجیب دارد و اعضای تیم همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
این باشگاه از ابتدای فصل با مشکلات مالی جدی مواجه بوده و بازیکنان و کادرفنی مطالبات قابلتوجهی از مدیران دارند. علاوه بر این، بستهبودن پنجره نقلوانتقالاتی و بدهیهای متعدد باشگاه، روند بازگشت تیم به تمرینات را پیچیدهتر کرده است؛ موضوعی که شروع دوباره فعالیتها را برای شاگردان امیر خلیفهاصل دشوار میکند.
قرار است روز شنبه ۲۲ فروردین بهنام ابوالقاسمپور، مدیرعامل باشگاه، در جلسهای با اعضای تیم حاضر شود و درباره زمان آغاز تمرینات تصمیمگیری کند. بازیکنان و عوامل تیم در انتظار دریافت خبرهای امیدوارکننده از سوی مدیرعامل برای رفع نگرانیهای مالی خود هستند.