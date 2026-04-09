به گزارش ایلنا، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا همانند سال قبل، رتبه نخست تیمی را به خود اختصاص داد.

ملی‌پوشان تحت هدایت رنگرز علیرغم شرایط خاصی که در کشور به دنبال تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران ایجاد شده بود، موفق شدند پس از یک دوره توقف و تعطیلی، دوباره فعالیت‌های تمرینی را آغاز کرده و با شرکت در مسابقات آسیایی، بر فراز قاره کهن قرار بگیرند. شاگردان رنگرز در این دوره از پیکارها موفق به کسب ۲ نشان طلا، ۵ نقره و ۳ برنز شدند.

اتحادیه جهانی کشتی در خصوص موفقیت تیم ملی فرنگی عنوان کرد: «با وجود به دست آوردن ۲ نشان طلا از ۷ وزن نهایی، ایران برای نخستین بار از سال ۱۹۸۳ با دستیابی به مدال در تمام وزن‌ها به رتبه قهرمانی تیمی رسید. این کشور توانمند کشتی جهان با کسب ۱۹۵ امتیاز در پله اول ایستاد و قرقیزستان میزبان را که چهار نفر اول و ۱۵۳ امتیاز داشت، پشت سر گذاشت. ازبکستان نیز با ۲ نشان طلا و ۱۳۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.»

در همین راستا، محمدهادی ساروی در مصاحبه با اتحادیه جهانی کشتی اظهار داشت: «من موفق شدم رقابت را با نشان طلا تمام کنم. بعد از مسابقات جهانی، مدتی را به بازیابی اختصاص دادم تا فیزیکم به شرایط مطلوب بازگردد. کادر فنی تصمیم گرفتند مرا به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام کنند. من با آمادگی نسبی در این تورنمنت حاضر شدم اما خوشبختانه موفق شدم برترین نتیجه را به دست آورم و مدال طلا را از آن خود کنم.»

ساروی که در ویترین افتخاراتش ۴ مدال جهانی به چشم می‌خورد، موفق شد چهارمین طلای آسیایی خود را هم تصاحب کند. این قهرمان جهان و آسیا یادآور شد: «مسابقه فینال از دیدارهای قبلی دشوارتر بود، چون پیش از رسیدن به فینال از قسمت زانو دچار مصدومیت شده بودم که مقداری آزارم می‌داد و سبب می‌شد نتوانم تمریناتم را به شکل صحیح دنبال کنم یا با آمادگی صددرصدی وارد تشک شوم. به همین خاطر کمی استرس داشتم.»

